'Уберите хлам'. Коллега телеведущего Константина Октябрьского, чью квартиру уничтожил дрон-камикадзе, рассказала, в каких условиях сейчас живет семья

Ведущая телеканала "Дом" Ирина Хоменко рассказала, как сейчас живет семья ее коллеги Константина Октябрьского, в квартиру которого в конце прошлого года попал дрон-камикадзе. Выяснилось, что тележурналист вместе с женой и детьми сейчас обитает в другом доме, а в разрушенной квартире, которая выгорела дотла, до сих пор не провели оценку ущерба.

По словам Ирины Хоменко, больше всего пострадала жена телеведущего. Об этом журналистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также пересказала ценные советы Октябрьского, как уберечь дом от возможной трагедии.

"Шахед" уничтожил квартиру, где жила семья телеведущего Константина Октябрьского, в октябре 2024 года. Во время попадания внутри находились его жена и дети, которые чудом выжили. Жилье выгорело дотла.

"Он сейчас живет в другом доме, – рассказывает Ирина Хоменко, которая вместе с Константином Октябрьским вела утренние эфиры на телеканале "Дом". – Насколько знаю, в той квартире до сих пор не провели оценку повреждений. У Кости очень пострадала жена – она находилась ближе к окну, когда произошел прилет. У нее были контузия, сотрясение мозга, панические атаки. Детки и Костя более-менее нормально пережили. Он говорил потом: "Все нормально, не переживай, живы – это самое главное".

Ирина Хоменко добавила, что телеведущий дал ценные советы коллегам: "Посоветовал нам: обязательно купите огнетушители, уберите весь хлам возле окон. И еще классный совет – сделать в безопасном месте места сейф (желательно – огнеупорный), куда сложить документы".

Ранее OBOZ.UA писал, что фронтмен группы АНТИТІЛА Тарас Тополя рассказал, как восстанавливает собственную квартиру в Киеве после ракетного обстрела. Музыкант вместе с женой Еленой и детьми временно оставил жилье, а ремонт и восстановление начал самостоятельно, не дожидаясь выплат от государства.

