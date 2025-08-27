Бронированные окна и противопожарные двери. Тарас Тополя рассказал, как восстанавливает разрушенную квартиру без помощи государства

Фронтмен группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя рассказал, как восстанавливает собственную квартиру в Киеве после ракетного обстрела. Музыкант вместе с женой Еленой и детьми временно оставил жилье, а ремонт и восстановление начал самостоятельно, не дожидаясь выплат от государства.

Подробности Тополя рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам артиста, его очень беспокоит ситуация, что общее состояние дома после обстрела остается в критическом состоянии.

"Наша квартира сейчас в ремонте, и мы очень надеемся, что к первому сентября уже будет пригодной для жизни, – рассказал певец. – Делаем все возможное, чтобы вернуться к расписанию, которое было до того дня, когда наш дом пострадал от взрывной волны во время обстрела. Защищаем пространство, чтобы иметь возможность прятаться от потенциальных угроз – поставили бронированные окна, противопожарные двери, наклеили защитную пленку и делаем другие необходимые шаги. Ремонтируем общий коридор между опорными стенами. Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того, как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, но не покроют всех расходов, да и сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, поэтому восстанавливаем жилье самостоятельно".

Музыкант подчеркнул, что общее состояние дома остается критическим: "Почти три месяца после прилета ничего не происходило с восстановлением фасада. Впереди дожди и снег, и если заведется грибок или плесень – будет непросто. Дом напротив, куда попала баллистическая ракета, с моей точки зрения, не подлежит восстановлению. И с ним также ничего не делают. Его не сносят – просто стоит. Мне интересно: сколько времени нужно, чтобы начать? К сожалению, наблюдаю, что это касается не только нашей ситуации, а многих других зданий, пострадавших от российской баллистики или "шахедов". Там тоже ничего не происходит".

Фронтмен группы также остро отреагировал на работу чиновников: "Мне почему-то думалось, что на четвертом году войны у них уже должен быть быстрый алгоритм действий в таких случаях. Я знаю, что есть донорские средства, работает много программ, выделяют миллиарды из-за рубежа на восстановление инфраструктуры. Но пока этого не наблюдаю. Я не жалуюсь – просто констатирую факт".

Тополя добавил, что думал с женой о переезде за город, однако эта версия отпала, поскольку вся жизнь семьи привязана к району Киева, где обитают много лет: "Мы думали о приобретении дома. Но, к сожалению, в нашем районе не нашлось такого, который бы отвечал требованиям безопасности: с подвальным помещением и удобным расположением. Поэтому пока продолжим жить в квартире. Переезд за город не рассматривали, ведь вся наша жизнь подстроена под детей в районе, где живем: их занятия, школу, спорт, музыку. Вся логистика сосредоточена здесь".

