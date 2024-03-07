У трехлетней девочки из Великобритании диагностировали синдром нерасчесанных волос: таких людей всего 100 на весь мир. Фото

Пушистые пористые волосы являются распространенным явлением в мире, но такую текстуру, как у маленькой британки Лейли Дэвис, имеет только 100 человек в мире, из-за чего получило название "синдрома нерасчесанных волос". В детсаду 3-летнюю девочку друзья называют "Пушистой" за ее кудрявый блонд, который невозможно усмирить.

Мать Шарлотта Дэвис рассказала Daily Mail, что надеялась на улучшение состояния волос, но за последний год они лишь удлинились и остались такими же белыми и сухими.

"Ей впервые подстригли волосы в феврале прошлого года, но это все еще дико. Сейчас мы можем заплести ее, но делаем это не слишком часто, поскольку не хотим тянуть ее слишком сильно – они [волосы. – Ред.] очень хрупкие и могут легко сломаться", – рассказывала мать.

В садике к девочке хорошо относятся и другие дети даже придумали ей прозвище – "Пушистая". "Другие дети никогда не относятся к этому негативно, и это означает, что она очень счастливая девочка, – она не застенчива и разговаривает со всеми", – призналась она.

Сами же родители раньше называли дочурку сначала Борисом Джонсоном, а впоследствии Альбертом Энштейном. "Я просто хочу, чтобы она любила его [волосы. – Ред.], потому что, когда она вырастет, дети вдруг начнут комментировать. Ваша работа как мамы – подготовить своих детей к любой ситуации, поэтому я просто надеюсь, что она считает это крутым, как и я", – рассказала Шарлотта Дэвис.

Синдром нерасчесанных волос в большинстве своем возникает в возрасте до трех лет, но в отдельных случаях может появиться и в двенадцать. Впрочем, это состояние несколько улучшается со временем в подростковом возрасте.

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