Неразлучные сестры. Как выглядят сейчас 7-летние сиамские близнецы из Сенегала, которым давали всего несколько дней жизни

Сиамским близнецам Марием и Ндейе из Сенегала врачи прогнозировали лишь несколько дней жизни, а девочки доказали всем, что не слабы духом. Семилетние дети имеют разные мозг, сердце и легкие, но общую печень, мочевой пузырь, пищеварительную систему и три почки.

Их отец-одиночка Ибрагима переехал с дочерьми из Сенегала в Великобританию, когда им было всего 7 месяцев. Сейчас Марием и Ндейе ходят в начальную школу и даже имеют друзей. Самой масштабной проблемой для них является подбор одежды из-за необычных параметров тела, о чем рассказал отец в репортаже BBC "Неразлучные сестры".

"У них две ноги, поэтому у них могут быть обычные брюки, но их бедра очень широкие, поэтому приходится отводить их в магазин альтернативной одежды", – объяснил мужчина проблему с одеждой.

Еще одной проблемой, с которой постоянно сталкиваются близнецы, – процесс обучения стоять и ходить. Ибрагима поделился, что сейчас Марием и Ндейе могут стоять около 20 минут в день благодаря специальной раме.

Он мечтает, что у девочек будет нормальная жизнь, в которой они смогут играть с другими детьми, заводить друзей и развиваться как личности. "Они добились того, о чем никто не думал", – рассказал Ибрагима.

В 2016 году спустя некоторое время после рождения близнецов врачи уверяли родителей, что малыши смогут выжить только после разделения. Чтобы выполнить такую супертяжелую операцию, они обращались к специалистам из разных стран мира, но все они отказывали. Уже потом семья оказалась в Великобритании, но и там врачи посоветовали не разделять сиамских близнецов из-за их неутешительных анализов.

К тому времени Ибрагима уволили с работы, а его жена вернулась в Сенегал, рассказал он в интервью журналу People. "Это был выбор между моей жизнью в Сенегале или предоставлением девочкам необходимого медицинского обслуживания, чтобы выжить", – объяснил мужчина.

Близнецы нуждаются в постоянном наблюдении, чтобы, например, они случайно не задушили друг друга. Но пока они маленькие, могут легко найти общий язык, хотя и имеют разные характеры: Ндейе более социальный ребенок, а Марием – наоборот.

Ранее OBOZ.UA писал о сиамских близнецах из США, мать которых несколько лет скрывала детей от людей, но со временем решилась даже создать блог об их жизни.

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