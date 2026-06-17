У сына Дэвида и Виктории Бекхэмов возникли проблемы с законом: за что оштрафовали 23-летнего Ромео

Средний сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Ромео – предстал перед судом. 23-летнего манекенщика признали виновным в нарушении правил дорожного движения после того, как полицейские заметили, что он сидел с телефоном в руках, находясь за рулем автомобиля.

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На Ромео Бекхема наложили штраф в размере 440 фунтов стерлингов (примерно 26 400 грн). Об этом сообщает BBC, ссылаясь на соответствующие судебные документы.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из центральных районов Лондона в сентябре прошлого года. Ромео Бекхэм ехал по дороге на своем спортивном автомобиле Porsche 911 Carrera, а когда остановился на красный сигнал светофора, отпустил руль и обеими руками взял мобильный телефон, просматривая что-то на экране.

В частности, как указано в судебных документах, рядом с ним на пассажирском сиденье находилась женщина, которая держала на коленях непривязанную собаку. В этот момент сына звездной пары заметили полицейские и обвинили в том, что он не был сосредоточен и не контролировал спорткар должным образом.

После инцидента правоохранители направили Ромео Бекхэму письмо, в котором указали, что у него есть возможность оплатить штраф и пройти курс повышения осведомленности водителей, чтобы избежать уголовного производства за использование мобильного телефона за рулем. Однако модель никак не отреагировал на это. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В прошлый четверг Вестминстерский магистратский суд признал Ромео Бекхема виновным в управлении автомобилем без должного контроля. Помимо штрафа, его обязали уплатить 130 фунтов стерлингов (примерно 7 800 грн) судебных расходов и еще 176 фунтов стерлингов (10 500 грн) специального сбора. Модель также получил три штрафных балла к водительскому удостоверению. О подробностях дела стало известно лишь в среду, 17 июня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дэвид Бекхэм, поддерживавший украинцев, составил компанию российской теннисистке Шараповой на чемпионате.

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