У Саши Бо обнаружили редкую аномалию, которая случается только в 1% беременностей

Известная блогерша из Ивано-Франковска Саша Бо поделилась, что ее беременность протекает с аномалией. Инфлюэнсерша рассказала в мае 2023 года, что ждет дочь, и, как выяснилось, уже тогда знала о том, что в ее пуповине есть только одна артерия.

В норме должны быть 2 артерии и 1 вена, добавила Саша Бо. Звезда соцсетей сначала убедилась, что это не станет причиной любых отклонений у ее дочери, а затем поделилась волнениями в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша рассказала, что такая аномалия встречается у 1% всех беременностей. Врачи уверяли, что отсутствие второй артерии не отразится на развитии ребенка, но Саша Бо все равно волновалась.

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"Я волновалась за каждое дискомфортное ощущение. Я окончательно обеспокоилась, когда УЗИ начала отличаться от программы. Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, но здоровым", – написала инфлюэнсерша.

Самостоятельный поиск информации вылился в новый стресс для беременной знаменитости. Она начиталась о возможных болезнях, которые могут возникнуть у ребенка, после чего сделала НИПТ – скрининговое исследование, позволяющее оценить риск хромосомных аномалий плода на ранних сроках беременности.

"Результаты отличные. Никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла. Я являюсь носителем. Мне только отрегулировали питание", – резюмировала Саша Бо.

Чрезмерное волнение у звезды, по ее словам, возникло из-за того, что предыдущая беременность блогерши прервалась еще до начала полномасштабной войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 блогерах, которые стали или станут родителями в 2023 году. Среди них: Саша Бо, Таня Парфильева и другие.

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