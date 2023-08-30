Саша Бо, Парфильева, Михайлюк и другие. 5 известных украинских блогеров, которые стали или станут родителями в 2023 году

2023 год порадовал бейби-бумом среди известных украинских блогеров. Некоторые из них решились пополнить семью еще одним ребенком, а другие впервые испытали на себе радость отцовства.

Видео дня

За жизнью малышей, как и за их родителями, будут следить теперь миллионы глаз. OBOZREVATEL расскажет, кто из инфлюэнсеров уже родил в этом году или только готовится взять на руки своего малыша (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Саша Бо (Тарнавская)

Ивано-Франковская блогерша-миллионница Саша Бо беременна долгожданной дочерью. О третьей беременности она объявила в мае 2023 года. Вскоре Саша снова станет мамой, а родительские обязанности разделит с новым мужем – стоматологом Платоном Тарнавским. Двух сыновей – Даниила и Евгения – инфлюэнсерша воспитывает от блогера Игоря Пустовита.

Таня Парфильева

Одна из самых популярных киевских блогерш Таня Парфильева всего неделю назад впервые стала мамой. Мальчика назвали Александром. Фото своего малыша она пока не показала, но трогательные снимки из роддома уже есть на ее странице.

Оксана Михайлюк

Блогерша с аудиторией в 800 тысяч подписчиков Оксана Михайлюк готовится стать мамой во второй раз. Она ждет девочку, о чем узнала на гендер-пати совсем недавно. В 2021 году она уже была беременной, но сердце малыша перестало биться на 8-й неделе.

Лидия Кошарская

Блогерша из Тернополя Лидия Кошарская родила в конце июня. Она освещала в блоге все этапы рождения второго ребенка и сразу показала фото девочки Тэи. У инфлюэнсерши есть еще одна дочь – Нана.

Дмитрий Варварук

Ивано-Франковский блогер-миллионник Дмитрий Варварук впервые стал отцом в 24 года. Его сын родился в январе 2023 года и сразу оказался в эпицентре скандала из-за родителей-шутников. Блогер заявил, что назвал наследника Хайп. Реакция сети была ожидаемо негативной. Впоследствии Варварук оправдался и заявил, что на самом деле мальчика зовут Марко.

Ранее OBOZREVATEL писал, где прячутся дети российских пропагандистов и кремлевских артистов, продвигающих "русский мир". Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!