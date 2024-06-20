Звезды на огороде: что выращивают Зибров, Ребрик, Полякова и другие знаменитости, любящие копаться в земле. Фото и видео

Украинские знаменитости не только выгуливают гламурные наряды и собирают концертные залы, но и умеют вырастить возле дома свежий и натуральный урожай. Вместе с семьей они ухаживают за овощами, фруктами, ягодами, цветами и другими растениями.

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Многие знаменитости ценят домашние продукты, поэтому каждый год сажают во дворе небольшие огороды, за которыми ухаживают в свободное от работы время. OBOZ.UA решил рассказать, что растет на грядках у разных звезд.

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров, как только закончились пасхальные праздники, взялся за лопату. Подписчикам эстрадный певец показал, как сажает картофель, прикапывает его и ждет обильный урожай.

Наталья Могилевская

Певица, воспитывающая двух приемных дочерей, посадила у входа в дом клубнику. Ягодки встречали хозяев в подвесных горшках.

Светлана Тарабарова

"В начале лета мы с детьми уже имеем традицию – наш мини-город. Мы вместе выбираем зернышки, делаем всю подготовку вместе, а затем каждое утро и вечером ухаживаем и поливаем, следим, как растут наши зернышки", – рассказала артистка.

Лилия Ребрик

Ведущая и мама трех дочерей предпочитает уход за цветами. Каждый член ее семьи может полюбоваться любимыми растениями.

"Пионы – для меня как самое ароматное воспоминание детства! Амариллисы для Полинки, потому что их очень легко выращивать! Розы Дэвида Остина для Дианы, потому что она обожает розы. А еще лилии, георгины, гладиолусы для тещи и свекрови! Чтобы любовались красотой, когда будут нянчить младшую внучку", – рассказывала звезда.

Тина Король

Артистка живет в загородном доме и имеет свой небольшой огород и сад. Там певица выращивает свежие овощи и зелень, а недавно похвасталась урожаем черешней.

Оля Полякова

У исполнительницы на участке есть полноценная теплица, где растут помидоры, клубника, шпинат, руккола, петрушка и другие продукты.

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