У 'Мисс Украина Вселенная' Анны Неплях нашли новообразование и положили в больницу: в каком она состоянии

Украинская модель и победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях сообщила, что попала в больницу. Медики обнаружили в организме блогера новообразование, которое необходимо было удалить с помощью хирургического вмешательства.

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О проблемах со здоровьем она рассказала на личной странице в Instagram. Модель призналась, что совершенно не волнуется из-за лечения, ведь уверена, что дальше ее ждут только лучшие изменения в жизни.

"Можно сказать, что раз в пять лет меня скашивает здоровье, происходит жесткая переоценка ценностей и своего пути, а дальше только бешеные взлеты. Именно на это я надеюсь. В 2020 году у меня обнаружили опухоль в гайморовой пазухе, которая была успешно прооперирована и после того, я наблюдаюсь, и не жалуюсь на здоровье. Но на прошлой неделе у меня в другом месте обнаружили новообразование и уже сегодня я снова ложусь под наркоз и на операционный стол. И настроение уже не волнующее, а исключительно положительное, в жизни ожидается квантовый скачок и я к нему ой как готова", – написала блогер.

Как отметила Анна Неплях, она пришла в больницу для проведения операции еще в семь утра. Хирургическое вмешательство прошло успешно, поэтому сейчас обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" восстанавливается и отходит от наркоза. В частности, модель обратилась к своим подписчикам с призывом постоянно проверять здоровье.

Пользователи сети не оставили без внимания пост Анны Неплях, поэтому оставили много комментариев, где пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Дай Бог, чтобы все было хорошо. Молодец, не волнуйтесь".

"Выздоравливайте! Быстрого восстановления вам".

"Красавица, здоровья тебе".

"Скорейшего выздоровления".

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