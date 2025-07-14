Надя Дорофеева попала в больницу и показала, в каком она состоянии: что случилось

Украинская певица Надя Дорофеева оказалась на больничной койке. Артистка поделилась откровенным фото из палаты и написала искреннюю исповедь о своем состоянии и причинах, которые привели к ухудшению здоровья.

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Последние годы Дорофеева не прекращала активную творческую деятельность: гастролировала по Украине, много выступала, поддерживала благотворительные инициативы и постоянно выпускала новые песни. В посте, который она разместила в своем Telegram-канале, артистка призналась, что три года эмоционального напряжения и истощения дали о себе знать – организм просто не выдержал.

На опубликованном снимке видно, что певица находится в медицинском учреждении: она сидит в больничной койке, завернутая в плед, с тарелками еды на столике и букетом цветов рядом. Лицо певицы уставшее, без макияжа, с полузакрытыми глазами – заметно, что она переживает непростой период.

"Сейчас у меня не самый легкий период в отношении здоровья. Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года, – я не переживала за всю жизнь. И как результат – сыпется понемногу организм", – написала она.

Дорофеева отметила, что несмотря на проблемы со здоровьем, она не готова отказаться от любимого дела, ведь сцена – ее источник силы. Но сейчас она осознает: без системного контроля за самочувствием не обойтись.

"Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важен – взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы", – рассказала артистка.

Певица подчеркнула, что украинцы еще не до конца осознают, какое мощное влияние имеет война и длительный стресс на физическое состояние.

"Этот пост – это не нытье, ведь я пишу о процентов, пожалуй, 5 из всего, что со мной происходит. Но я учусь делиться не только победами и всякими положительными штуками... Пусть это будет вам напоминанием о себе, о контроле своего здоровья, ведь это, оказывается, самое главное!" – отметила Дорофеева.

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