'У меня не было выбора': Нино Катамадзе призналась, почему выступала в России

Легенда грузинской сцены Нино Катамадзе, долгое время выступавшая в России, заверила, что у нее не было другого выбора. Поскольку американскую визу ей не дали, она исходила из того, что "было под рукой".

Об этом джазовая певица рассказала в эксклюзивном интервью ТСН. А также подчеркнула, что сейчас Грузия должна ясно показать миру свой европейский выбор.

Нино Катамадзе рассказала, что в начале 2000 года, когда Грузия только начинала жизнь независимой страны, там еще не были развиты культурно-просветительские институты. Чтобы иметь возможность развиваться в музыкальном направлении, Нино Катамадзе подавала документы в американское и английское посольства. Однако визу ей не дали.

"Это болезненная тема и реальность. Моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора. В мире без выбора я выбирала то, что у меня "было под рукой", – подчеркнула вокалистка.

За годы деятельности Катамадзе познакомилась с многими россиянами, с которыми поддерживает дружеские отношения. "Убедилась, что в России есть не только плохие, но и хорошие люди. С некоторыми до сих пор общаюсь и встречаюсь, когда они приезжают в Грузию", – сказала певица.

Однако о возвращении в Россию не может быть и речи. Катамадзе отмечает, что именно сейчас у Грузии есть шанс открыть все двери.

"Благодаря украинским героям ситуация во всем мире изменилась. И вместе с нашими братьями украинцами у нас тоже есть возможность открыть и европейские, и американские двери. Сегодня мы находимся в очень переломном моменте. И для меня это очень важный момент. Я со всей честностью, с душой говорю, что нужно выбирать тех друзей, у которых твоя история будет во веки веков жить", – подчеркнула грузинская исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Нино Катамадзе активно поддерживает Украину в войне с Россией.

А также OBOZ.UA писал, как грузинская певица высказывалась о россиянах, которые бегут в Грузию.

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