'Спроси у Потапа, блин': Педан саркастически высказался о беглом продюсере и пошутил о его интервью Дудю

Украинский телеведущий Александр Педан резко и с сарказмом прокомментировал интервью музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) российскому журналисту Юрию Дудю. По его словам, такие действия лишь подыгрывают российской пропаганде, которая активно использует внутренние раздоры украинцев в своих информационных атаках.

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В беседе на YouTube-подкасте с Алексеем Безбородько Педан поднял не только тему неоднозначного возвращения Потапа в информационное пространство Украины, но и более глубокий вопрос – как меняется наше общество на фоне войны и бегства известных личностей за границу. Собеседник телеведущего поинтересовался, какой мотивацией руководствовался Потап, когда давал интервью "хорошему" россиянину.

"Спроси у Потапа, блин, и у Дудя", – возмущенно заявил Педан, имея в виду, что подобная медийная активность в российском инфопространстве не может быть оправдана для человека, который исчез из Украины на фоне полномасштабного вторжения.

Он предположил, что Потап вряд ли имел целью говорить для украинцев, а скорее – для себя или русскоязычной аудитории. В то же время Педан задал логичный, хоть и саркастический вопрос: "А кто бы взял интервью у Потапа в Украине? Может, это был безвыходный шаг?"

Но разговор зашел значительно глубже, коснувшись массовой эмиграции украинцев после 2022 года. По словам Педана, миллионы людей выехали – кто-то легально, кто-то незаконно, через коррупционные схемы или просто спасаясь от войны. Однако он подчеркнул, что публичные лица должны нести ответственность за каждый свой поступок и слово. Их слова формируют общественное мнение, а потому каждое высказывание – это больше, чем просто личная позиция.

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