'Ты наша маленькая вселенная': Ребрик трогательно поздравила младшую дочь с Днем рождения и показала, как она выросла

Сегодня, 15 марта, младшей дочери украинской телеведущей Лилии Ребрик – Адель – исполнился год. Звездная мама трогательно поздравила маленькую наследницу с Днем рождения и продемонстрировала, как изменилась девочка с момента появления на свет.

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43-летняя актриса каждый месяц фотографировала Адель с тортиком, чтобы создать коллаж, где видно, как вырос ребенок. Праздничными кадрами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

"Наша Адель! Наша маленькая взрослая кроха! С первым днем рождения тебя! Так много "впервые" у тебя уже было за этот год. Впереди еще больше! Еще больше "первых разов", еще больше счастливых моментов, еще больше удивительного в твоих глазах. Мы тебе это обещаем! Адель, ты наша маленькая вселенная. Пусть твоя жизнь будет такой же светлой и счастливой, какой ты делаешь нашу", – написала телеведущая.

Лилия Ребрик также поделилась с поклонниками милым видео, где показала, как готовит именинницу к празднованию. Звездная мама одела Адель в бежевое платье с кружевной юбкой, а на волосы прикрепила девочке маленький бантик.

Подписчики телеведущей также поздравили ребенка с Днем рождения и написали много хороших слов в комментариях:

"Счастливой судьбы в мирной стране вашей красавице!"

"Какая милая эта принцесса, без улыбки невозможно смотреть. Поздравляю с первым юбилеем. Счастье вашей семье!"

"Ходит самостоятельно, ура. Пусть жизненный путь вашей дочери будет легким".

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