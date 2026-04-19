'Тягались, как два создателя': вдова ADAM призналась, из-за чего чаще всего спорила с мужем и как они решали конфликты

Лидер группы ADAM Михаил Клименко и Александра Норова для многих людей были образцом идеальных отношений, однако между ними все же время от времени возникали конфликты. Как поделилась вдова исполнителя, они не устраивали громких скандалов, но из-за разных взглядов на творчество еще и как могли поспорить.

Норова и Клименко иногда по-разному видели финальный результат клипов на композиции ADAM, поэтому пытались доказать друг другу свою правоту. Об этом жена покойного певца рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Чаще всего мы ссорились, точнее даже спорили, когда придумывали клипы. Песня написана и надо видос. Я там что-то напридумываю, а он говорил: "Да нет, это так себе". Здесь мы тягались, как два создателя. Я ему доказывала, что это круто будет, а он со своей стороны, что так будет классно", – вспомнила вдова солиста ADAM.

По словам Александры Норовой, все конфликты они решали благодаря разговорам. Михаил Клименко научил жену не замалчивать эмоции и прямо обо всем говорить, что и стало важным аспектом их отношений.

"Я могла лечь спать после спора. Но я прямо спиной чувствовала, как он ко мне говорит. Он такой: "Ну как ты можешь не поцеловать меня и молчать". Потом уже во взрослом возрасте он мог лечь, а я говорю: "Миша, в чем дело? Давай общаться". Он меня научил говорить. Не держать все в себе, а проговаривать, что нравится, а что нет", – вспомнила Норова.

Напомним, что сердце Михаила Клименко остановилось утром 7 декабря 2025 года. Причиной трагедии стала сложная болезнь – туберкулезный менингит, из-за которого артист впал в кому. Врачи боролись за жизнь солиста ADAM два месяца, но, к сожалению, спасти его так и не удалось.

