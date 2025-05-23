Три тысячи военным и одну – на жизнь: сеть тронула история писательницы-пенсионерки, которая продает свои книги прямо на улицах

В центре Киева пожилая женщина самостоятельно продает собственные книги прохожим. Без продвижения, медиакампаний и рекламы – только с надеждой, что у кого-то из людей найдется немного внимания и понимания. Это 75-летняя Галина Брагина – поэтесса и писательница из Вышгорода, которая более двух лет жертвовала большую часть своей пенсии на нужды украинских военных.

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Сегодня она сама нуждается в помощи – но не просит, а просто стоит на улице со своими произведениями. О встрече с Галиной Брагиной рассказала телеведущая и блогер Ангелина Пичик в Instagram. По ее словам, во время съемки к ней подошла женщина с книгой в руках и попросила приобрести экземпляр. Она показала свой сборник под названием "Я – защитник" и добавила, что нуждается в средствах на лекарства.

Галина Брагина отказалась от интервью, объяснив, что не стремится к публичности, однако позволила сфотографировать себя и оставила номер карты.

О своей деятельности Галина Брагина также кратко рассказывала блогеру Олегу, который ранее с ней пообщался. Женщина отметила, что в самые тяжелые периоды войны отдавала из своей пенсии три тысячи гривен ежемесячно на поддержку армии, оставляя себе только одну на проживание.

"Часть пенсии отдаю волонтерам. Я 1,5 года очень хорошо помогала военным: три тысячи я снимала с пенсии, а на одну тысячу жила. Иногда по 10 тысяч давала, – признается она. – Я экономила свет, газ и воду. В шубе спала, чтобы не использовать газ".

При этом, как отмечает писательница, ее творчество почти не приносит никакой прибыли.

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