Продавал сине-желтых пасхальных цыплят: 11-летний Йенс из Дании собрал $8 тыс. на школьные рюкзаки для украинских детей. Фото

В Дании 11-летний школьник Йенс нашел особый способ поддержать украинских детей, пострадавших от войны. Мальчик собственноручно создавал милые пасхальные цыпленки и продавал их в своем городке. Ему удалось собрать $8 тис, которые он решил потратить на приобретение школьных рюкзаков.

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Об этом поступке рассказала первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая выразила благодарность за инициативу Йенса и подчеркнула важность таких проявлений поддержки для украинских семей.

"Помните Йенса из Дании? 11-летнего мальчика, который делал пасхальных цыплят, чтобы помочь детям из Украины. На днях Йенс завершил продажу - ему удалось собрать более $8 тис!" -– отметила чиновник.

Государственная деятельница также подчеркнула, что такие поступки имеют огромное значение для пострадавших украинских детей, которые из-за войны вынуждены начинать новую жизнь в условиях сложных обстоятельств.

"На собранные средства Йенс планирует приобрести школьные рюкзаки для украинских детей, которые потеряли свои дома. Один мальчик и одно большое дело. Спасибо, Йенс, за твое доброе сердце!" – добавила чиновница.

Йенс продемонстрировал, что даже маленькие добрые дела могут оказать большое влияние, а его инициатива стала примером для многих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях рассказали историю 7-летней украинки по имени Варя, продававшей цветы, чтобы приобрести бронежилет для украинских защитников. Девочку назвали ангелом-хранителем украинских военных.

Напомним, в Одессе четверо школьников устраивают благотворительные аукционы посреди улицы, чтобы собрать деньги на помощь Вооруженным силам Украины, защищающим нашу страну от нашествия российских оккупантов. Ради украинских воинов дети продают самое дорогое – собственные игрушки.

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