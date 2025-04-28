Три года не живут вместе: 49-летний Назар Заднепровский впервые назвал причину серьезного кризиса в браке

Заслуженный артист Украины Назар Заднепровский впервые заговорил о проблемах в отношениях со своей женой Ириной. По словам 49-летней звезды "Скаженого весілля", время от времени между ними возникают ссоры, однако настоящим испытанием в браке стала болезнь мамы актера, из-за которой он уже три года не живет с любимой.

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Дело в том, что мать знаменитости Зоя Сивач страдает рассеянным склерозом, поэтому он принял решение ухаживать за ней. Об этом супруги рассказали в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Мы три года живем отдельно. Я не ночую дома, я прихожу в гости. Я должен ночевать с мамой, чтобы в любой момент сделать укол, лекарства дать", – поделился актер.

Как отметила Ирина Заднепровская, за последние три года ее муж оставался дома на ночь всего несколько раз: на Новый год, Пасху и во время блекаута, когда остановилось метро. Женщина отметила, что жить отдельно друг от друга достаточно нелегкое испытание для семьи, которое сможет выдержать далеко не каждый.

"Я на гастроли сейчас не езжу в Лондон или Америку. Хочу быть с мамой, потому что не знаю, сколько ей осталось. Мама уже, можно сказать, на финишной прямой. Конечно, Ира страдает, но я решил так", – объяснил Назар Заднепровский.

Как признались супруги, в их отношениях время от времени возникают и менее серьезные проблемы и споры. Они состоят в браке уже 18 лет, поэтому научились решать все недоразумения. Чтобы успокоиться, пара может немного отдалиться, чтобы наконец найти общий язык.

"Я вижу, что в нашей семье лучше всего действует режим молчания. Надо поскучать один за другим. Тогда ты сам остываешь и оцениваешь, насколько тебе нужна жена, а она оценивает, насколько ей нужен муж. Когда уже сын звонит и спрашивает: "А вы серьезно поссорились или ты балуешься?". Когда уже дети переживают, надо сдуться и сказать: "Хорошо, я тебя очень люблю", – рассказал актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирэна Карпа оказалась на грани развода с мужем-французом и назвала причину кризиса в браке.

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