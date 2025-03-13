Ирэна Карпа оказалась на грани развода с мужем-французом и назвала причину кризиса в браке

Писательница, певица и информационный голос Украины во Франции Ирэна Карпа впервые заговорила о кризисе с мужем-французом Людовиком-Кириллом Требюше. В прошлом году она оказалась на грани разрыва из-за своей постоянной вовлеченности в социальную жизнь Родины.

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Знаменитость рассказала в интервью Маричке Падалко, что она не готова была бросить всю свою работу, ради которой постоянно путешествовала то в Украину, то за границу, чтобы сидеть у мужа на шее. Лишь со временем Требюше понял любимую и кризис в их супружеской жизни прошел.

"Мы едва не развелись прошлым летом. Он прямо говорил: "Я не готов быть женой капитана корабля", потому что я уходила в свое плавание, я уже перестала считать, кажется, это был мой 22-й приезд в Украину с первого лета полномасштабной. Или я в Украине, или я где-то гастролирую за границей на всех благотворительных мероприятиях, или на презентациях", – призналась писательница.

Муж Ирэны Карпы тогда сказал, что "это не будет терпеть". "Я ему сказала тоже: "А что ты собираешься делать? Я тебе сяду на шею сейчас, я не буду работать. Я буду говорить, дай мне деньги?" – задала риторический вопрос мужчине знаменитость.

Ирэна отметила, что ранее во время приезда домой она могла расслабиться и отключить голову от социальной жизни, однако с начала полномасштабного вторжения России ее мысли заняты постоянной помощью нуждающимся украинцам. Доходило до того, что писательница ночью, вместо того чтобы спать, общается с военными, которые могут взять в руки телефон именно в темное время суток.

"Мне нужно на самом деле огромное усилие было сделать, чтобы вернуться в этот момент, что вот мои дети, вот мой муж, вот моя жизнь, вот моя собака", – добавила Ирэна Карпа.

Ранее Ирэна Карпа давала интервью OBOZ.UA, в котором рассказывала об истинном отношении французов к россиянам и кровавым событиям в нашей стране, чем ее шокировала поездка на Донбасс, и объяснила, почему не стоит обесценивать украинцев, которые выехали за границу и беспокоятся о судьбе Родины.

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