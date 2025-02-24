'Три года, как мы проснулись другими': звезды почтили героев и прокляли Россию в третью годовщину полномасштабной войны

Ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, в 3:40 утра страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С того момента жизнь украинцев кардинально изменилась, однако наш народ продолжает мужественно противостоять врагу и бороться за независимость родной земли.

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По случаю третьей годовщины великой войны звезды отечественного шоу-бизнеса вышли на связь в своих соцсетях и отметили, что ужасное утро 24 февраля навсегда изменило всех граждан нашей страны, однако мы обязательно выстоим. Не забыли знаменитости почтить память защитников, отдавших жизнь за мир на Родине.

"Три года полномасштабной войны. Три года, как мы проснулись другими и уже никогда не будет, как "до". Вечная память всем, кто погиб в этой войне. Почет всем, кто встал на защиту Украины", – написала Юлия Санина.

Кристина Решетник призналась: каждый раз, когда она вспоминает утро 24 февраля 2024 года, у нее кровь стынет в жилах. Блогер вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения украинцы думали, что весь этот ужас закончится через несколько месяцев, ведь мы живем в цивилизованном мире, однако, к сожалению, все сложилось иначе.

Со своей стороны, ведущий Григорий Решетник отметил: наш народ сильный, поэтому мы обязательно выстоим.

"24.02 – три года полномасштабной адской борьбы. Боль, отчаяние, вера, сила, воля... Вечная память тем, кто отдал жизнь за страну и низкий поклон Героям и Героиням. Наш народ сильный, а Украина несокрушимая! Выстоим и победим!" – написал шоумен.

Своими эмоциями по отношению к третьей годовщине полномасштабного вторжения Екатерина Осадча поделилась, опубликовав фрагмент из книги "Шептуха" писательницы Тамары Орехи Зерня.

Шоумен Слава Демин в своих соцсетях опубликовал пост, где коротко отметил: "3 года, а всего 11 лет. Слава Украине, Героям Слава! Все будет хорошо!"

Певица Злата Огневич почтила память всех украинцев, погибших в этой кровавой войне.

Вышла на связь в своих соцсетях и артистка Настя Каменских. Исполнительница отметила, что за три года великой войны украинцы научились жить между сиренами, ценить каждую встречу и беречь свет даже в темноте. Она надеется, что совсем скоро придет день, когда "мы больше не будем считать годы войны, а только годы мира".

В третью годовщину полномасштабного вторжения Тоня Матвиенко поделилась фотографией, где находится в объятиях самых родных людей.

Исполнительница Тина Кароль отдала честь всем людям, которые работают над приближением нашей победы. Артистка добавила, что ангелы, отдавшие жизнь за Родину, навсегда останутся с нами.

Анатолий Анатолич обнародовал изображение карты Украины с символической надписью: "А ведь однажды мы засияем так, что вы ослепнете все!"

Певица Надежда Дорофеева поделилась, что накануне 24 февраля 2025 решила пересмотреть фото, которые сделала в первые дни полномасштабной войны. Артистка призналась, что из-за этих фотографий у нее защемило внутри, ведь она вспомнила все ужасные события, которые пришлось пережить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезды почтили память героев и поздравили защитников Украины.

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