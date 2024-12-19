Травести-дива Монро показала себя без макияжа и ошеломила фанатов: украинцы засыпали ее комплиментами. Фото

Блогер Дева Монро показала себя без макияжа и рассказала о собственной бьюте-рутине. 46-летняя инфлюэнсер предстала перед камерой без капли косметики и с тюрбаном на голове.

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Как рассказала звезда на своей Instagram-странице, свой уход она начинает с сыворотки, которую наносит массирующими движениями. Несмотря на косметические средства, Монро заверила – все работает в комплексе, поэтому не следует забывать о важных аспектах повседневной жизни, например, про сон, питание и спорт.

Получив дозу мотивации от Неугомонной Монро, пользователи сети начали делиться своими секретами красоты. Между тем подписчики травести-дивы засыпали ее комплиментами:

"Очищение, тоник, сыворотка, отдельно под глаза, отдельно на лицо и шею, брызнуть термалкой! И все равно я не выгляжу так классно, как Монритта".

"Ну какая же классная! Мне кажется, даже когда я стану старой бабушкой, Монритта будет все такая же крутая красивая зажигалочка!"

"Ну, как вы так умеете... и главное не ленитесь".

"Монро, я обожаю Вас!"

"Непревзойденная".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Дева Монро показала редкое фото 23-летней давности и рассказала о потере волос. Звезда рассказала о дорогом парике и как изменилась ее жизнь со времен студенчества. Подробности – в нашем материале.

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