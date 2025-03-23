Трансгендерная дочь Илона Маска, которую основатель SpaceX объявил мертвой, выступила с громким заявлением об отце

20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, трансгендерная дочь основателя SpaceX Илона Маска, резко высказалась о своем отце в новом интервью. Она назвала бизнесмена "жалким мужчиной-ребёнком" и заявила, что больше не испытывает к нему никаких чувств.

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Интервью Вивиан Уилсон появилось у Teen Vogue. Чувства у членов семьи взаимны, ведь раньше бизнесмен называл своего ребенка мертвым.

"Мне на него плевать. Действительно, мне безразлично. Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Я просто не имею больше места, чтобы заниматься этим", – заявила Вивиан.

Ранее бизнесмен неоднократно критиковал использование гендерных местоимений и высказывал консервативные взгляды насчет трансгендерных лиц. Однако Вивиан отрицает предположение, что именно ее гендерная идентичность повлияла на политический дрейф отца.

По ее словам, она не общается с Илоном Маском с 2020 года и не намерена возобновлять контакт. Вивиан также неоднократно критиковала отца в соцсетях и заявила, что не боится его влияния или финансовых возможностей.

"Он жалкий человек-ребенок. Почему я должна его бояться? У него столько силы. Нет. Мне плевать. Почему я должна бояться этого мужчины? Потому что он богат? О, нет, я дрожу. У меня даже ботинки задрожали. Мне плевать, сколько у кого денег. Правда. Действительно, не волнует. Он владелец Twitter (ныне – Х). Ну ладно. Мои поздравления", – добавила дочь бизнесмена.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вивиан Уилсон опубликовала новый компромат на отца. Дочь начала сомневаться в сознательном мышлении Маска, а его регулярная ложь якобы этому доказательство.

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