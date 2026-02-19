Трамп публично признался в любви певице, которая называет себя 'фанаткой №1'

Президент США Дональд Трамп во время торжественного приема в Белом доме по случаю Месяца истории темнокожих публично признался в любви рэп-исполнительнице Ники Минаж, которая ранее назвала себя его "фанаткой номер один". Выступая со сцены, глава государства несколько раз обратился к артистке и эмоционально высказался о ней перед гостями мероприятия.

Больше всего внимание президента привлекли ее длинные ногти. Трамп публично рассказал, как расспрашивал артистку об их подлинности, но получил игнорирование в ответ.

"А как насчет Ники Минаж? Мы любим Ники Минаж? Я люблю Ники Минаж. Она была здесь несколько недель назад. Она такая красивая. Я сказал: "Ники, ты такая красивая". Ее ногти такие длинные, что я спросил: "Ники, они настоящие?" Она не хотела на это отвечать. Но она была такая красивая и такая замечательная, и, что самое важное, она это понимает", – расхвалил артистку Дональд Трамп.

Это заявление прозвучала после поддержки Минаж в адрес администрации Трампа. В День президентов, 16 февраля, она опубликовала в соцсети X изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором едет с Трампом в кабриолете и считает деньги.

Кроме того, певица приняла участие в мероприятии World Liberty Forum в Вашингтоне, где выступила в качестве основного спикера на панели о музыкальном бизнесе в экономике. Во время одного из публичных выступлений Трамп пригласил ее на сцену после того, как она поддержала его инициативу относительно так называемых "счетов Трампа" – доверительных фондов для детей.

Во время мероприятия Минаж также показала так называемую "золотую карточку Трампа" – программу, запущенную в декабре, которая предусматривает уплату 1 миллиона долларов и дополнительного сбора за ускоренное получение вида на жительство в США с возможностью дальнейшего гражданства. Эта программа давно вызвала критику на фоне более жесткой иммиграционной политики администрации.

Ники Минаж родилась в Тринидаде и Тобаго и переехала в США в детстве. Ранее она критически высказывалась об иммиграционной политике Трампа, в частности осуждала практику разделения семей мигрантов. В то же время в последние месяцы артистка изменила риторику и публично заявила о поддержке президента.

В январе, выступая на саммите в Вашингтоне, Минаж сказала: "Я, пожалуй, фанатка президента номер один. И это не изменится". Она подчеркнула, что негативные комментарии в адрес Трампа только мотивируют ее поддерживать его активнее, а также заявила, что якобы не позволит оппонентам "избежать наказания за издевательства" над ним.

