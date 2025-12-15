Голливудскую звезду Роба Райнера с женой нашли мертвыми в собственном доме: подробности трагедии

Голливудского актера, режиссера и продюсера Роба Райнера вместе с его женой Мишель нашли мертвыми в их доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Трагедия произошла 14 декабря.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, супруги могли погибнуть в результате умышленного убийства.

По информации нескольких источников, к преступлению якобы причастен их сын Ник, а тела обнаружила дочь Роми. Официального подтверждения этой версии от правоохранителей пока нет.

Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса изданию People, около 15:30 пожарная служба получила вызов о необходимости оказания медицинской помощи. По прибытии на место спасатели обнаружили 78-летнего мужчину и 68-летнюю женщину без признаков жизни.

Роб Райнер и Мишель Сингер были женаты с 1989 года и воспитали троих детей – Джейка, Ника и Роми. Супруги считались одной из самых стабильных пар в Голливуде, которая редко выносила личную жизнь в публичное пространство.

Что известно о Робе Райнере

Роб Райнер получил широкую известность благодаря роли Майкла в культовом ситкоме "Все в семье". После завершения актерской карьеры в сериале он стал одним из самых успешных американских режиссеров, сняв фильмы "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли" и "Мизери".

Райнер родился в 1947 году в Бронксе, штат Нью-Йорк, в семье легендарного комика Карла Райнера и актрисы Эстель Лебост. Он учился в средней школе Беверли-Хиллз вместе с Ричардом Дрейфусом и Альбертом Бруксом, а затем окончил киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В разные периоды жизни он строил карьеру на телевидении, в кино и сценаристике.

Кроме творческой деятельности, Райнер имел активную гражданскую позицию – он выступал за либеральные идеи, был соучредителем Американского фонда равных прав, публично критиковал Дональда Трампа и поддерживал ряд социальных инициатив в США.

