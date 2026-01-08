Трагическая весть: умер народный артист УССР Игорь Блажков, который внес неоценимый вклад в музыкальную историю Украины

Умер народный артист УССР, выдающийся украинский дирижер, музыковед, педагог и просветитель Игорь Блажков. Об утрате маэстро 7 января 2026 года сообщила Национальная филармония Украины. Ему было 89 лет.

В сообщении филармонии отмечается, что Игорь Блажков был одной из ключевых фигур украинской музыкальной жизни второй половины ХХ века. В заведении подчеркнули, что его имя неразрывно связано с историей Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра, а вклад дирижера имеет действительно историческое значение для развития академической музыки в Украине.

Игорь Блажков родился 23 сентября 1936 года в Киеве. В 1959 году окончил дирижерский факультет Киевской консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины) и в том же году стал дипломантом республиканского конкурса дирижеров. После завершения обучения работал дирижером в Государственном симфоническом оркестре Украины.

В 1960-х годах Блажков продолжил профессиональную карьеру в Санкт-Петербурге, где учился в аспирантуре у дирижера Евгения Мравинского и работал в местной филармонии.

Из-за активного исполнения авангардной музыки – произведений Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Эдгара Вареза, Чарльза Айвза, Валентина Сильвестрова и других – Игоря Блажкова уволили из Санкт-Петербургской филармонии решением Министерства культуры СССР.

В 1969–1976 годах Блажков возглавлял Киевский камерный оркестр. Под его руководством коллектив приобрел репутацию одного из самых прогрессивных оркестров своего времени. В программах концертов регулярно появлялись произведения с пометками "исполняется в Киеве впервые" или "исполняется в СССР впервые". Именно в этот период украинская публика впервые услышала значительное количество шедевров мировой и современной музыки.

С 1983 года Игорь Блажков руководил камерным оркестром "Перпетуум мобиле" Союза композиторов Украины, с которым исполнял редкие и забытые произведения, в частности по архивным материалам собраний, которые после Второй мировой войны хранились в Киеве.

В 1988–1994 годах Блажков был художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Украины. После этого, по словам самого дирижера, он был незаконно уволен. Эти события стали для него переломными: в 2002 году он эмигрировал в Германию и поселился в Потсдаме, где жил до последних дней.

