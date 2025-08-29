УкраїнськаУКР
русскийРУС

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
9,6 т.
Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Американская актриса и певица Аманда Байнс достигла бешеной популярности в конце 90-х годов. Будучи совсем юной девушкой, она стала кумиром для многих детей и подростков во всем мире, однако не смогла справиться с давлением, которое принесла ей слава. У артистки возникли серьезные проблемы с психическим здоровьем на фоне которых она начала злоупотреблять наркотическими веществами.

Видео дня

Когда-то одна из самых красивых звезд Голливуда поставила точку в успешной карьере и изменилась до неузнаваемости. Она прошла довольно трагический путь и в конце концов пытается вернуться к нормальной жизни. OBOZ.UA покажет, как менялась актриса на протяжении лет.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Что известно об Аманде Байнс

Артистка стала настоящей иконой на телевидении благодаря комедийному детскому проекту The Amanda Show ("Шоу Аманды"). Она покорила сердца зрителей оригинальными шутками и острым умом. Позже Аманда Байнс начала сниматься в кино. Среди лент с участием актрисы были "Чего хочет девушка", "Она – мужчина", "Лак для волос" и "Сидни Уайт". В 2006 году журнал Teen People добавил артистку в список "25 самых привлекательных звезд в возрасте до 25 лет", а через год она оказалась в рейтинге Forbes, как одна из пяти самых высокооплачиваемых звезд в возрасте до 21 года. Казалось, жизнь Аманды Байнс была идеальной, однако вне объективов камер все было совсем иначе.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

После участия в фильме "Она – мужчина" у актрисы диагностировали депрессию. Она завершила карьеру в Голливуде в 2010 году после чего неоднократно имела проблемы с законом.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Аманду Байнс арестовывали из-за употребления наркотиков, обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, из-за чего возникали ДТП, а также осудили на 3 года условного заключения. После всех этих проблем актриса фактически исчезла из публичного пространства. С 2013 года она находилась под опекой своих родителей и проходила реабилитацию от зависимости.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Как живет актриса сейчас

В 2022 году Аманда Байнс снова стала независимой от мамы и папы. Артистка кардинально переосмыслила свою жизнь и начала меняться. Она откровенно рассказывает, что всеми силами пытается восстановить уверенность в себе. Артистка не прекращает работу над своим психическим здоровьем, а также хочет улучшить внешность. Так, например, недавно Байнс немного увеличила себе губы.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

В частности, из-за борьбы с депрессией актриса набрала вес. Чтобы вернуть свою подтянутую фигуру, она решила воспользоваться популярным среди звезд препаратом Ozempic – инъекция, которая используется для снижения уровня сахара в крови и гемоглобина у диабетиков второго типа. Одним из его эффектов является потеря веса.

Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

К тому же Аманда Байнс создала личную страницу на платформе OnlyFans, где не публикует откровенный контент. Там она хочет откровенно общаться с фанатами и рассказывать о пережитом опыте.

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчезла и как изменилась звезда "Ревизора" Юлия Панкова, которая попала в оккупацию к кадыровцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!