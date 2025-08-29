Трагическая история Аманды Байнс: как наркозависимость изменила до неузнаваемости одну из самых красивых звезд Голливуда. Фото тогда и сейчас

Американская актриса и певица Аманда Байнс достигла бешеной популярности в конце 90-х годов. Будучи совсем юной девушкой, она стала кумиром для многих детей и подростков во всем мире, однако не смогла справиться с давлением, которое принесла ей слава. У артистки возникли серьезные проблемы с психическим здоровьем на фоне которых она начала злоупотреблять наркотическими веществами.

Когда-то одна из самых красивых звезд Голливуда поставила точку в успешной карьере и изменилась до неузнаваемости. Она прошла довольно трагический путь и в конце концов пытается вернуться к нормальной жизни. OBOZ.UA покажет, как менялась актриса на протяжении лет.

Что известно об Аманде Байнс

Артистка стала настоящей иконой на телевидении благодаря комедийному детскому проекту The Amanda Show ("Шоу Аманды"). Она покорила сердца зрителей оригинальными шутками и острым умом. Позже Аманда Байнс начала сниматься в кино. Среди лент с участием актрисы были "Чего хочет девушка", "Она – мужчина", "Лак для волос" и "Сидни Уайт". В 2006 году журнал Teen People добавил артистку в список "25 самых привлекательных звезд в возрасте до 25 лет", а через год она оказалась в рейтинге Forbes, как одна из пяти самых высокооплачиваемых звезд в возрасте до 21 года. Казалось, жизнь Аманды Байнс была идеальной, однако вне объективов камер все было совсем иначе.

После участия в фильме "Она – мужчина" у актрисы диагностировали депрессию. Она завершила карьеру в Голливуде в 2010 году после чего неоднократно имела проблемы с законом.

Аманду Байнс арестовывали из-за употребления наркотиков, обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, из-за чего возникали ДТП, а также осудили на 3 года условного заключения. После всех этих проблем актриса фактически исчезла из публичного пространства. С 2013 года она находилась под опекой своих родителей и проходила реабилитацию от зависимости.

Как живет актриса сейчас

В 2022 году Аманда Байнс снова стала независимой от мамы и папы. Артистка кардинально переосмыслила свою жизнь и начала меняться. Она откровенно рассказывает, что всеми силами пытается восстановить уверенность в себе. Артистка не прекращает работу над своим психическим здоровьем, а также хочет улучшить внешность. Так, например, недавно Байнс немного увеличила себе губы.

В частности, из-за борьбы с депрессией актриса набрала вес. Чтобы вернуть свою подтянутую фигуру, она решила воспользоваться популярным среди звезд препаратом Ozempic – инъекция, которая используется для снижения уровня сахара в крови и гемоглобина у диабетиков второго типа. Одним из его эффектов является потеря веса.

К тому же Аманда Байнс создала личную страницу на платформе OnlyFans, где не публикует откровенный контент. Там она хочет откровенно общаться с фанатами и рассказывать о пережитом опыте.

