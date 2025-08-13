Куда исчезла и как изменилась звезда 'Ревизора' Юлия Панкова, которая попала в оккупацию к кадыровцам

Юлия Панкова, последняя ведущая популярной программы "Ревизор", исчезла из медиапространства, и долгое время фанаты и зрители не знали, что с ней случилось. Девушка вынужденно выехала за границу из-за ужасных обстоятельств во время оккупации родного города.

О том, где сейчас находится звезда, рассказала редактор проекта Анна Жижа в интервью "Тур звездами". По ее словам, сейчас Панкова живет в Швейцарии, вдали от камеры и широкой общественности.

"Я общалась буквально на днях с Юлией. Да, она за границей, но учтите, что она пережила ужасную оккупацию и выехала вынужденно", – сказала Хижина.

Юлия Панкова – одна из самых ярких фигур украинской журналистики последних лет. Она долго работала над острыми журналистскими расследованиями, которые помогли ей завоевать доверие и популярность у зрителей. Несмотря на то что о ее личной жизни известно немного, лицо ведущей запомнилось благодаря многочисленным сюжетам на телеканалах "1+1" и ICTV. Многие считали, что именно Панкова смогла превзойти популярность и харизму Ольги Фреймут – ее предшественницы на "Ревизоре".

Карьера и путь в медиа

Юлия училась на факультете журналистики и с ранних лет стремилась совместить любовь к кулинарии и журналистике. В студенческие годы она участвовала в известном кулинарном шоу "МастерШеф", где мечтала стать кулинарным гидом, однако победить в проекте не удалось. Позже она работала корреспондентом на "1+1", а затем стала ведущей программы расследований "Инсайдер" на ICTV. В 2019 году мечта Панковой осуществилась: она стала четвертой ведущей "Ревизора" и получила возможность совместить журналистику и любовь к гастрономии.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Пандемия COVID-19 и начало полномасштабной войны в Украине приостановили работу проекта, а Юлии пришлось столкнуться с жестокой реальностью.

Оккупация в Гостомеле

После начала полномасштабной войны Юлия уехала к родителям в Гостомель, надеясь там переждать опасность. Однако судьба внесла свои коррективы. Семья попала в оккупацию – они провели 15 дней в подвале без связи с миром, в холоде и страхе. Ведущая вспоминала, что вокруг нее гибли люди: в соседних селах расстреливали семьи, близкие друзья теряли жизнь, а оккупанты действовали жестоко.

Особенно ужасным был инцидент 9 марта, когда 13 кадыровцев ворвались в дом родителей Панковой. Они забрали телефоны, охотничье оружие, а отцу Юлии угрожали физической расправой. Этот момент стал переломным – семья решила рискнуть и сбежать из-под оккупации.

В программе "ЖВЛ" Юлия Панкова откровенно рассказывала, как держалась в эти страшные дни: "Не было никаких гарантий, что мы выживем. Я так посидела и думаю, что надо смириться, и положиться на Бога, а если нас убьют, то это, видимо, будет быстро. Я себе сказала: блин, мне уже 32 года. Я уже так много за свою жизнь видела классного, невероятного, я путешествовала, я встречала очень крутых людей. У меня много в моем рюкзачке опыта, и как эта жизнь закончится, то я могу сказать, что это была классная жизнь".

Личная жизнь: между публичностью и приватностью

В 2019 году Юлия вышла замуж за бизнесмена из IT-сферы, однако после 8 месяцев брака они разошлись. Ведущая делилась, что это было сознательное решение двух взрослых людей, и она теперь чувствует себя счастливой, хоть и тщательно скрывает детали личной жизни. Есть ли у нее новые отношения – остается загадкой.

Жизнь за границей и новые проекты

После побега с оккупированной территории семья поселилась в Швейцарии. Юлия практически не ведет публичных соцсетей. Однако в 2023 году в Facebook она публиковала информацию об онлайн-обучении, которое должна была проводить вместе со своей командой по темам безотходной жизни и климатически дружественных решений. Это свидетельствует, что Панкова продолжает работать и развиваться в новых направлениях, используя свои навыки и опыт на международном уровне.

