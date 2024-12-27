Топ-5 самых богатых женщин в мире: как выглядят самые известные миллиардерши. Фото

Forbes постоянно обновляет рейтинги богатейших женщин мира, среди которых доминируют представительницы и наследницы бизнеса и инвесторы. В 2024 году в топ-5 самых богатых женщин вошли те, чье состояние достигает миллиардов, а влияние охватывает различные сферы – от косметики до производства шоколадных батончиков.

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Этот рейтинг можно просмотреть на сайте Forbes. Современный мир все больше ломает стереотипы о том, что главными "обладателями капитала" являются мужчины. Сегодня женщины активно участвуют в глобальном бизнесе, наследуют и приумножают семейное состояние, строят собственные империи и инвестируют в перспективные отрасли.

1. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($99,5 млрд)

В настоящее время Франсуаза Бетанкур-Майерс является самой богатой женщиной на планете. Она – наследница косметической империи L'Oréal и активно развивает семейный бизнес и поддерживает искусство. Внучка основателя бьюти-компании заняла 15 место в рейтинге всех миллиардеров.

2. Элис Уолтон ($72,3 млрд)

Элис Уолтон является дочерью Сэма Уолтона, основателя всемирно известной сети супермаркетов Walmart в сфере розничной торговли. Родившись в семье предпринимателей, она выбрала для себя несколько иной путь, чем ее братья, которые активно участвовали в руководстве Walmart. Уолтон сосредоточилась на развитии собственных интересов и филантропии. Однако ее состояние все еще тесно связано с семейным бизнесом.

3. Джулия Кох ($64,3 млрд)

Джулия Кох и ее трое детей унаследовали 42% акций индустриальной компании Koch Industries от мужа Дэвида после его смерти. Женщина начинала свою карьеру как помощник модельера Адольфо, где познакомилась с большим количеством известных людей, из-за чего в дальнейшем выбрала путь филантропа.

4. Жаклин Марс ($38,5 млрд)

Жаклин Марс является внучкой Франклина Кларенса Марса, основателя компании Mars, и в настоящее время владеет примерно ее третью. Несмотря на огромное состояние, она остается непубличной личностью. Женщина редко появляется на публике и ведет относительно скромный образ жизни, посвящая время семье и любимым делам.

5. Маккензи Скотт ($35,6 млрд)

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт стала известна не только благодаря полученной доле в 4% компании после развода, но и благодаря своей масштабной благотворительной деятельности, изменившей жизнь миллионов людей. Тогда она пообещала значительное состояние направить на благотворительность. По состоянию на 2024 год женщина уже передала $17,3 млрд более чем 2300 организациям.

Ранее OBOZ.UA писал, что Forbes назвал самых влиятельных украинских звезд до 30 лет. В рейтинг вошли яркие представители отечественного шоубиза, в том числе загадочная певица Klavdia Petrivna, участница Евровидения-2024 Jerry Heil и автор проекта "Відвал ніг" Александр "Терен" Будько.

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