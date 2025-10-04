'Я – мудак! Дай мне по лицу'. Ведущий Соломка рассказал о неизвестной ранее ссоре с MELOVIN

Украинский ведущий Вячеслав Соломка впервые поделился, что много лет назад между ним и певцом MELOVIN разгорелась очень серьезная ссора. Тогда шоумен наговорил артисту много неприятных вещей, за что ему очень стыдно до сих пор.

Он решил не раскрывать подробностей конфликта, однако искренне заявил, что хотел бы извиниться перед исполнителем. Об этом Соломка рассказал в комментарии для проекта "По хатах".

"Когда-то мы поссорились с MELOVIN. Там я был неправ и мне до сих пор стыдно. Это было по глупости. Я не могу это рассказывать, потому что убежден, что он не хотел бы, чтобы я излагал эти подробности. Но не было той ситуации, когда я мог бы подойти и извиниться. Сказать: "Слушай, я мудак. Дай мне по лицу. Я был не прав. Мне стыдно перед тобой, потому что я поступил позорно", – поделился ведущий.

Как отметил Вячеслав Соломка, он довольно спокойно относится к хейту в свою сторону, если негатив не касается его родителей или национально-патриотической тематики. Более того, шоумен убежден, что в отечественном шоу-бизнесе не хватает драмы и бурных ссор.

"Посмотри на шоу-бизнес в США. Они там дерутся, называют друг друга неприятными словами. А у нас 90% интервью комплиментарные. Они боятся друг друга обоср*ть. Я считаю, если вы уже взялись играть в шоу-бизнес, то делайте это на полную. У нас нет настоящих скандалов", – высказался шоумен.

Кого из украинских звезд ранее критиковал Соломка

Стоит заметить, что ведущий не боится довольно остро высказываться об отечественных знаменитостях. Так, например, весной этого года Вячеслав Соломка заявил, что, по его мнению, певица Тина Кароль потеряла "огонь", а на сцене ведет себя так, будто "делает одолжение" поклонникам.

"Тине Кароль просто было нечего делать. Такое впечатление, будто она вышла с посылом: я вам сейчас сделаю одолжение, что я перед вами выступаю. Ну как так, ты прима, ты королева, ты всегда должна отрабатывать на все сто, ты всегда должна разрывать", – прокомментировал он одно из выступлений артистки.

А вот в конце лета шоумен публично прошелся по своему коллеге Славе Демину, обвинив его в непрофессионализме и унижении собеседников во время интервью. Больше всего Соломку возмущает желание ведущего узнать подробности личной жизни своих гостей: "Ты заставляешь человека, если он тебе это не рассказывает. Это дно".

