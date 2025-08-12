Юрий Рыбчинский рассказал о переломном моменте в жизни Повалий, когда она предала Украину, и назвал сумму, за которую 'купили' ее позицию

Поэт и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский раскрыл, после какого события в жизни певица Таисия Повалий стала предательницей Родины. По его словам, запроданка изменила свою позицию после того, как президент-беглец Виктор Янукович пригласил ее в свою ныне запрещенную Партию регионов.

Поэт отметил, что сначала Повалий отказалась от такого предложения, однако быстро "переобулась", когда ей заплатили миллион долларов. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко.

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута (продюсер и муж Повалий. – Ред.) и Тая отказались, им было заплачено миллион долларов. Вот с этого все начинается", – сообщил народный артист Украины.

Стоит отметить, что Таисия Повалий была народным депутатом Украины от Партии регионов 7-го созыва. Она начала занимать должность в декабре 2012 года, однако уже в конце 2014-го была лишена этой работы. В интервью российскому блогеру Татарке предательница рассказывала, что получила гораздо больше жизненного опыта, будучи нардепом, чем певицей, более того, не избежала возможности засыпать комплиментами Януковича.

"Я была в Донецке. Виктор Федорович был тогда губернатором. Меня восхищало всегда, как живут люди, какие чистые города. И вот биография его, что он вырос без матери, что он рос с бабушкой в селе... Знаешь, это какое-то такое родство: вот человек без мамы и достиг таких успехов. Ты знаешь, что Донбасс для меня тоже был важен. С Донбасса идет этот наш стержень украинский", – заявляла запроданка.

Повалий также выдала, что в свое время члены партии пытались показать, что Украина "идет не тем путем". Они были убеждены, что нам нужно "дружить" с Россией, чтобы не было никаких проблем.

А уже после начала полномасштабной войны Повалий откровенно поддержала геноцид собственного народа. Кроме того, в 2023-м она стала гражданкой России. Самый большой цинизм предательницы заключается в том, что паспорт РФ она получила в "символическую" дату – 24 августа, то есть в День Независимости Украины.

