Титул Miss International 2024 впервые в истории получила участница из Вьетнама: как выглядит 22-летняя Тхань. Фото

22-летняя Тхань Туй, представительница Вьетнама на Miss International 2024 впервые в истории своей страны получила корону в финале международного конкурса красоты, состоявшемся в Токио 12 ноября. Она обошла 70 других претенденток из разных стран.

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Победительница унаследовала награду от прошлогодней победительницы Андреа Рубио из Венесуэлы. В топ-5 также вошли конкурсантки из Боливии, Испании, Венесуэлы и Индонезии. "Я первая Мисс Вьетнам, приехавшая на Miss International. А теперь я первая Miss International из Вьетнама. Наконец я могу доказать, что заслуживаю любви и поддержки моей аудитории и почитателей из Вьетнама и всего мира. Спасибо!" – говорилось в речи королевы красоты.

Тхань Туй родилась 1 июля 2002 года в Дананге. На отборочном экзамене для лучших студентов Дананга на 2019-2020 учебный год она завоевала второе место на конкурсе отечественной литературы. Сейчас девушка изучает английский в Университете изучения иностранных языков. Параллельно она также учится в Университете Гринвича, расположенном в Лондоне.

Модель была коронована Мисс Вьетнам в декабре 2022 года. Во время конкурса она вошла в топ-5 Fast Track Beauty with Purpose и Multimedia и выиграла награду Sport. Впоследствии было объявлено, что Туй станет представительницей страны на Miss International 2024. Несмотря на споры об участии Тхань на конкурсе, в котором Вьетнам никогда не участвовал, красавица все же поехала в Токио.

Победа девушки была долгожданной, поклонники конкурса красоты по всему миру надеялись на незабываемый момент коронации, пишет Tribune. Тхань отличилась как в основных, так и в финальном раундах, получив широкое признание своей уравновешенностью.

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