Тина Кароль загадочно рассмеялась из-за вопроса об Оле Поляковой и ответила фразой-мемом. Видео

Украинская певица Тина Кароль довольно интригующе ответила на вопрос журналиста относительно своей коллеги по сцене Оли Поляковой, с которой имела публичный конфликт. Ведущий поинтересовался у знаменитости, действительно ли артистки планируют спеть дуэтную композицию, после чего она загадочно посмеялась и использовала вирусную фразу-мем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

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Соответствующее видео появилось на странице "Нашего радио" в соцсети TikTok. Стоит отметить, что первой на возможное сотрудничество с Кароль намекнула сама Полякова.

"Это Оля сказала. А Оля don't push the horses", – смеясь сказала знаменитость.

Заметим, что этой фразой Александр Усик смог быстро остановил спор на финальной пресс-конференции перед боем с Даниэлем Дюбуа, что разгорелся между его менеджером и промоутером соперника. В зале поднялся небольшой шум, однако стоило спортсмену произнести старое крылатое выражение "Не гоните лошадей!" на английском языке, ситуация снова стала спокойной. Этими словами боксер озадачил иностранцев, ведь их правильный перевод звучит как "Hold your horses", а вот Усик сказал "Don't push the horses", из-за чего его и не поняли.

Напомним, что натянутые отношения между певицами возникли в 2021 году. Тогда Оля Полякова была судьей шоу "Маска" и в одном из эфиров назвала коллегу "плакальщицей на похоронах". Эти слова звезды не на шутку возмутили пользователей сети, ведь их связали с личной трагедией Тины Кароль – потерей мужа Евгения Огира в 2013 году. Жизнь любимого исполнительницы забрала онкология.

После скандального выпуска проекта Оля Полякова отметила, что ее высказывание касалось только музыкального стиля Кароль, а к ее личному не имело никакого отношения. Более того, она подчеркнула, что уважает артистку и не стала бы шутить на такую болезненную тему. Позже в конфликт вмешался продюсер Поляковой, который отметил, что редакторы "Маски" сознательно оставили фразу в эфире.

"Ситуация с "плакальщицей" – это была подстава со стороны редакторов этого шоу. Она (Оля Полякова. – Ред.) это сказала в микрофон на ухо. То есть они поняли, что это будет иметь какой-то скандал и привлечет внимание к этому шоу", – высказался продюсер.

Длительный период обе знаменитости избегали каких-либо комментариев относительно конфликта, однако в этом году Тина Кароль нарушила молчание. Певица отметила, что они с коллегой оставили все недоразумения в прошлом: "Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло".

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