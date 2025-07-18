Усик оживил старую крылатую фразу и вогнал в ступор иностранцев: кто первым сказал Don't push the horses и дословный перевод мема

Во время финальной пресс-конференции перед боем объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разгорелась небольшая ссора между менеджером украинца Эгисом Климасом и промоутером его соперника Фрэнком Уорреном относительно предстоящего поединка. После спора зрители начали что-то выкрикивать из зала, однако весь лишний шум прекратился, как только украинец произнес старое крылатое выражение "Не гоните лошадей!" на английском языке.

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Этой фразой спортсмену удалось вогнать иностранцев в настоящий ступор. Дело в том, что правильный перевод крылатого выражения на английском звучит как "Hold your horses", а вот украинец сказал "Don't push the horses", из-за чего его и не поняли.

Кстати, эти слова Александр Усик проговаривал несколько раз. Далее в ходе пресс-конференции промоутер Даниэля Дюбуа начал говорить о "неотвратимом успехе" британца в реванше, в ответ на что снова услышал "Don't push the horses" от украинца. Фрэнк Уоррен попросил объединенного чемпиона супертяжелого веса повторить фразу, однако все равно ничего не понял, поэтому даже отметил, что ему нужен переводчик.

Крылатое выражение сильно заинтересовало иностранцев. В сети появилось видео, где Александр Усик учил англоговорящего мужчину произносить: "Не гони коней!", а значение фразы попытался объяснить с помощью жестов.

Кто первым сказал нашумевшее выражение

Автором необычного высказывания является украинский юморист Василий Харизма. Комик участвовал в одном из YouTube-шоу, идея которого заключается в том, что гости должны улучшать свой уровень английского, где и перевел фразу "Не гоните лошадей" как "Don't push the horses". В личном TikTok шоумен даже обнародовал видео-сравнение выражения в исполнении своем и боксера.

Отметим, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится уже 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Усик перед боем с Дюбуа оделся в костюм современного казака с уникальной серьгой.

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