Сколько российской музыки слушали украинские в апреле 2025 года. Инфографика

В Украине до сих пор продолжают слушать российскую музыку на разных стриминговых платформах. В апреле самая высокая доля прослушиваний треков из страны-агрессорки зафиксирована в Apple Music (30%).

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Однако украинские и украиноязычные композиции все же доминируют и слушают их гораздо больше. Об этом идет речь в инфографике UA War Infographics.

На других сервисах популярность русскоязычной музыки несколько ниже. В Spotify за прошлый месяц ее слушали 24% украинских пользователей, а на YouTube – 10%.

Тем временем, больше всего украинских исполнителей в апреле слушали на YouTube 68% пользователей из Украины, на Spotify – 64%, Apple Music – 39%.

По данным аналитиков, в марте 2025 года 55% из списка самого популярного на YouTube Music в марте – на украинском, а на российском – 18%. Треки на украинском и украинских исполнителях преобладали на всех сервисах.

Хотя в феврале аудитория Spotify отметилась тем, что слушала больше русскоговорящей музыки по сравнению с пользователями других платформ. На других стриминговых сервисах эта доля была меньше, сообщили аналитики.

Если брать наиболее популярную музыку на Spotify, то 40% прослушанного в феврале 2025 года – на русском языке, а 30% исполнителей были из России.

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