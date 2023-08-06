Тимур Мирошниченко впервые с приемным сыном пришел на телевидение и рассказал, почему ему выбрали необычное имя

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. В своем обновленном составе звездная семья впервые посетила телевидение, где рассказала, почему приемному сыну выбрали необычное и довольно экзотическое для нашей страны имя – Марсель.

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В сети предполагали, что пара не хотела нарушать традицию и выбрала имя на букву "м", поскольку в их семье уже есть двое старших детей – Мия и Марк. Однако дело совсем в другом. Историю имени приемного сына супруги рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Как оказалось, Марселем звали другого мальчика, от которого родители также отказались в роддоме сразу после его рождения. Он находился в Киеве. Изучив процедуру усыновления, Мирошниченки понимали, что забрать этого ребенка им не удастся – нужно ждать.

"Когда мы начали искать ребенка, еще до того, как у нас был статус, был мальчик, от которого отказались родители. Он был в Киеве в больнице. Его звали Марсель. И он был невероятно красивый, такие кудри белокурые, голубые глаза. Но люди, которые нам рассказывали о нем, думали, если вот есть мальчик, родители от него отказались, – можно приехать забрать. Мы знаем, если его только привезли, то до усыновления ему еще ждать где-то 1,5 года. И это не наш район. То есть обойти всю ту очередь мы просто не можем и не хотим. Но этот мальчик настолько в себя влюблял. Мы сидели грустные, муж говорит: "Не переживай, мы найдем своего Марселя", – поделилась Инна.

Так и случилось. Пара наткнулась на анкету другого белокурого мальчика из Житомирского детдома. Он был очень похож на малыша из Киева. Так, Мирошниченки решили усыновить именно его, назвав Марселем.

Ранее шоумен также рассказывал, что Марсель родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г, что является критически мало. Из-за этого от ребенка отказались еще в роддоме. Также ведущий поделился, как мальчика встретили теперь уже его брат и сестра. По словам Мирошниченко, он и Инна готовили старших детей к пополнению сразу после того, как приняли решения брать малыша из детдома.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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