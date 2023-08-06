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Тимур Мирошниченко впервые с приемным сыном пришел на телевидение и рассказал, почему ему выбрали необычное имя

Анна Кравчук
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
Тимур Мирошниченко впервые с приемным сыном пришел на телевидение и рассказал, почему ему выбрали необычное имя

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. В своем обновленном составе звездная семья впервые посетила телевидение, где рассказала, почему приемному сыну выбрали необычное и довольно экзотическое для нашей страны имя – Марсель. 

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В сети предполагали, что пара не хотела нарушать традицию и выбрала имя на букву "м", поскольку в их семье уже есть двое старших детей – Мия и Марк. Однако дело совсем в другом. Историю имени приемного сына супруги рассказали в эфире "Сніданку з 1+1"

Как оказалось, Марселем звали другого мальчика, от которого родители также отказались в роддоме сразу после его рождения. Он находился в Киеве. Изучив процедуру усыновления, Мирошниченки понимали, что забрать этого ребенка им не удастся – нужно ждать.

"Когда мы начали искать ребенка, еще до того, как у нас был статус, был мальчик, от которого отказались родители. Он был в Киеве в больнице. Его звали Марсель. И он был невероятно красивый, такие кудри белокурые, голубые глаза. Но люди, которые нам рассказывали о нем, думали, если вот есть мальчик, родители от него отказались, – можно приехать забрать. Мы знаем, если его только привезли, то до усыновления ему еще ждать где-то 1,5 года. И это не наш район. То есть обойти всю ту очередь мы просто не можем и не хотим. Но этот мальчик настолько в себя влюблял. Мы сидели грустные, муж говорит: "Не переживай, мы найдем своего Марселя", – поделилась Инна. 

Тимур Мирошниченко впервые с приемным сыном пришел на телевидение и рассказал, почему ему выбрали необычное имя

Так и случилось. Пара наткнулась на анкету другого белокурого мальчика из Житомирского детдома. Он был очень похож на малыша из Киева. Так, Мирошниченки решили усыновить именно его, назвав Марселем. 

Тимур Мирошниченко впервые с приемным сыном пришел на телевидение и рассказал, почему ему выбрали необычное имя

Ранее шоумен также рассказывал, что Марсель родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г, что является критически мало. Из-за этого от ребенка отказались еще в роддоме. Также ведущий поделился, как мальчика встретили теперь уже его брат и сестра. По словам Мирошниченко, он и Инна готовили старших детей к пополнению сразу после того, как приняли решения брать малыша из детдома. 

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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