"Тимошенко так в Верховную Раду ходила 15 лет назад". Украинцы взорвались шутками из-за новой прически Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала звездой украинского раздела социальной сети Threads после появления на модном показе итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Звезда вышла на публику в золотом облегающем платье с открытым декольте, украшенном большим количеством сверкающих камней, однако внимание наших сограждан привлекла ее прическа "в стиле" украинской политической деятельницы Юлии Тимошенко.

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Артистка заплела волосы в элегантную косу-венок, которая в свое время стала фирменным знаком стиля лидера партии "Батьківщина". Увидев фото с модного показа, украинцы не сдерживались от остроумных шуток, некоторые из которых оставляли даже в комментариях под соответствующим постом Дженнифер Лопес.

"Джей Ло косплеит Юлию Тимошенко. Теперь вы видели все".

"Джей решила позаимствовать образ у Юлии Тимошенко?".

"У нас примерно так лет 15 назад Тимошенко на заседания в Верховную Раду ходила".

"Юлия Владимировна, хватит уже вам инъекций красоты".

И все же, если внимательно присмотреться к их прическам, можно заметить несколько отличий. Юлия Тимошенко отдавала предпочтение объемной косе, полностью обрамлявшей голову по кругу, тогда как Дженнифер Лопес выбрала более изящное плетение, из которого сформировала пучок на затылке.

В целом такой выбор прически актрисой неудивителен, ведь среди международных стилистов она известна как halo braid ("коса-нимб"). Элегантное плетение становится особенно популярным среди голливудских звезд в жаркие летние дни, поскольку помогает полностью собрать волосы, одновременно придавая общему образу нотку шика.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Дженнифер Лопес, которая обожает украинские бренды, поразила новым "обнаженным" образом. Звезда появилась на сцене фестиваля Obsessed Fest в Лос-Анджелесе (США) в эффектном телесном костюме с имитацией татуировок и эффектом "второй кожи".

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