'Терен' сделал свой выбор: кто стал победительницей 'Холостяка 13' и что известно об избраннице ветерана войны

Александр "Терен" Будько, ветеран российско-украинской войны и главный герой 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", сделал свой окончательный выбор. 27 декабря в эфир вышел последний эпизод проекта, раскрыв зрителям имя победительницы. Слухи фанатов сбылись – избранницей военного стала волонтер из Харькова Инна Белень.

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В финале "Терен" выбирал между двумя девушками – проживающей в Лондоне тарологом Анастасией Юзьвак и Инной Белень, которая помогает ВСУ и ранее работала переводчицей немецкого языка. По правилам шоу, "холостяк" подарил избраннице обручальное кольцо.

Ранее участницы проекта называли 28-летнюю девушку одной из главных конкуренток. С первой встречи зрители заметили особое отношение Будько к харьковчанке – Белень не явилась на первую церемонию роз, ведь должна была отвезти автомобиль на фронт. Однако благотворительница автоматически получила последний цветок, встретившись с "Тереном" во втором эпизоде.

В течение сезона пользователи сети не раз обсуждали связь между Инной и Александром, что обеспечило участнице место в финале. В частности, еще до появления волонтера в шоу, блогер-сплетник Богдан Беспалов заверил, что именно она победит в шоу.

Тогда, ссылаясь на собственные источники, журналист отметил, что победительница реалити хорошая девушка и попала в проект честно. "Все пришли за популярностью и плевать хотели на так называемую "любовь". С "Тереном" по контракту побудут до 6-8 месяцев вместе", – добавил тогда он.

В прошлом, призналась Инна во время знакомства "холостяка" со своей семьей, уже имела один брак, длившийся 4 года. Однако он завершился на плохой ноте, ведь бывший муж-немец девушки применял к ней силу. Ради проекта харьковчанка вернулась в Украину из Германии, где проживала 8 лет.

Победительница призналась, что хочет сосредоточиться на личной жизни и семье, а не на работе, которой раньше уделяла много времени. Кроме того, волонтер рассказала "Терену", что приобрела недвижимость в Киеве – это показало ветерану серьезность ее намерений.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошел финальный эпизод 13-го сезона шоу "Холостяк". В последней серии "Терен" познакомил участниц с родителями и самыми близкими друзьями. Финалистки наконец-то получили возможность пообщаться с главным героем вне камеры, как рассказывала Инна Белень. В соцсетях девушка раскрыла, что происходило за кулисами проекта и ответила, был ли секс во время реалити. Подробности – читайте здесь.

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