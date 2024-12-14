'Спросите у финалисток': участница 'Холостяка' рассказала об интиме на шоу

Инна Белень, участница 13-го сезона реалити "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, раскрыла подробности съемок шоу и рассказала, что остается вне камер. В частности, претендентка на сердце военного, которая, по слухам, станет победительницей проекта, призналась, был ли интим во время съемок романтических эпизодов.

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Как отметила девушка в Insta-stories, как только выключаются камеры – участницу с "Тереном" разводят. "Правила шоу, чтобы ничего не пропустил зритель. Но мы научились общаться без общения, начиная со свидания во Львове, – пояснила Белень. – Да и в принципе какие-то жесты, взгляды, когда выходите за руку из кадра, а потом не отпускаете друг друга сразу. Или слова на ушко, которые успеваем сказать". Личные встречи девушек и мужчины транслируют, сохраняя основную линию и все важные разговоры.

Что касается интима на реалити, Инна не предоставила конкретного ответа, однако раскрыла подписчикам неизвестный факт. "По правилам проекта такую возможность имеют финалистки, потому что можно остаться после свидания вдвоем без камер. Поэтому такой вопрос можете задавать финалисткам, когда останется две девушки", – написала она.

Напомним, накануне вышел седьмой выпуск шоу "Холостяк". После страстных свиданий, неожиданных признаний и химии между главным героем и участницами, "Терену" пришлось попрощаться с одной из четырех девушек. Кто покинул проект – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Александр Будько рассказал о первом интимном опыте после ампутации ног и сексуальной жизни сейчас. Подробности – в нашем материале.

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