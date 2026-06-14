Теперь официально женат: Клопотенко показал фото со своей свадьбы

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился первыми фотографиями своей свадьбы с избранницей Екатериной Воскресенской. Она прошла в украинском стиле, и даже дождь не испортил праздник молодоженов.

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Соответствующие кадры в субботу, 13 июня, Клопотенко опубликовал в Facebook. "Официально муж и жена", – написал он.

В качестве поздравлений Клопотенко призвал поддержать сбор средств на помощь украинским военным, потому что "возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ".

В Instagram он также поблагодарил всех, кто стал частью их с любимой важного дня: родных, друзей, команду поваров и сервиса. Кулинар отметил тех, кто на свадьбе отвечал за обручальные кольца, еду, фото и видео, локацию, наряды молодоженов, декор и свадебные караваи.

На опубликованных кадрах видно, что свадьба Клопотенко и Воскресенской прошла в украинском стиле. Гости пришли в вышитой одежде и вместе с молодоженами соблюдали традиции.

Праздник организовали на территории ботанического сада имени академика Александра Фомина.

"Друзья, невероятно благодарны за такое количество теплых слов! До мурашек приятно. Прочитали каждый комментарий и очень ценим вашу поддержку. Спасибо, что разделяете с нами этот важный момент", – написал Клопотенко в комментариях к посту.

Как сообщал OBOZ.UA, Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца Екатерине Воскресенской в январе этого года. Он устроил помолвку в украинском стиле: надел красивую вышиванку, а вместо привычной коробочки использовал хлеб, который положил на рушник.

Кулинар рассказывал, что они с невестой планируют устроить довольно нестандартную свадьбу с древними традициями. Он отметил, что церемонию влюбленные хотят отпраздновать в июне, однако не в каком-то заведении, а просто на улице, чтобы празднование могли увидеть прохожие.

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