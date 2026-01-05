В Париже ограбили квартиру блогера-предателя родом из Украины, когда он был дома: это была наводка

В Париже, Франция, ночью ограбили квартиру российского блогера-предателя Игоря Синяка, уроженца Краматорска Донецкой области. В его квартиру ворвались двое злоумышленников, которые действовали, как он утверждает, быстро и слаженно.

Об этом украинец с российским паспортом рассказал в InstaStories. Блогер убежден, что ограбление было спланированным, поскольку нападавшие знали, где именно хранятся ценные вещи.

Синяк утверждает, что преступники выломали дверь за считаные секунды. Один из них якобы держал нож у его горла, пока другой забирал сумки и ювелирные изделия.

"Двое вооруженных темнокожих парней ворвались ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож возле моего горла, пока второй выносил все из квартиры. Ограбление 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате есть сумки и ювелирные изделия", – заявил блогер-предатель.

Сейчас, по его словам, в квартире работают полицейские и именно они якобы попросили удалить из его соцсетей видео с последствиями ограбления. Других деталей относительно суммы ущерба или задержания подозреваемых он не сообщил.

Синяк живет в Париже с 2022 года – сбежал из России после начала полномасштабного вторжения, проживает в районе Елисейских полей.

Игорь Синяк родился в Краматорске Донецкой области. В пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал на север РФ, впоследствии – в Москву. После 2019 года участвовал в российских телешоу и начал музыкальную карьеру.

OBOZ.UA писал: после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Синяк публично избегал четкой позиции по войне. Лишь позже он назвал события в Украине "п*здцом", заявив, что понимает чувства украинцев, ведь его родители остаются в Краматорске. В то же время блогер подчеркнул, что не намерен открыто поддерживать Украину или называть войну войной, ссылаясь на страх нарушить законы РФ и попасть в тюрьму.

