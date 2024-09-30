Телезвезда Игорь Рубашкин женился на младшей на 12 лет актрисе: свадьбу провела Лилия Ребрик. Фото

Вчера, 29 сентября, заслуженный артист Украины Игорь Рубашкин женился на известной актрисе Ксении Вертинской, которая на 12 лет младше его. Звездная пара отыграла свадьбу в узком кругу друзей и близких.

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Об этом отечественная знаменитость рассказала в своем Instagram, опубликовав трогательные фото с церемонии. На торжественном мероприятии присутствовали известные личности из окружения супругов: папа Ксении, народный артист Украины Алексей Вертинский, телезвезда Дарья Петрожицкая и ведущая Лилия Ребрик, которая провела мероприятие.

В особый день 34-летняя актриса выбрала для себя белоснежное корсетное платье с объемной фатиновой юбкой средней длины. Изысканный образ Ксения Вертинская дополнила нежным ожерельем из жемчуга и высокими каблуками трендового кофейного оттенка.

46-летний Игорь Рубашкин шел под венец в кремовом костюме-двойке с жилетом, гармонично соединившимся с белой рубашкой. Сдержанный аутфит телезвезды приобрел праздничный вид благодаря элегантной бутоньерке.

Свадебную церемонию влюбленные провели в укромном месте, недалеко от столицы, под открытым небом. В декорациях преобладали светлые тона, создававшие невероятную атмосферу в сочетании с природой вокруг.

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