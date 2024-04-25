Театр Леси Украинки отказался от спектаклей режиссера, который поддержал Путина и назвал войну 'спецоперацией'

Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки отказался от представлений пророссийского режиссера Михаила Резниковича, который был генеральным директором и художественным руководителем заведения с 1994 по 2022 год. Причиной стали его скандальные заявления в интервью пропагандистам, где режиссер назвал войну в Украине "спецоперацией", пожелал стране-агрессору процветания и восхвалял диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. С сайта театра уже забрали все постановки, к которым причастен Резникович.

По словам Карандеева, речь идет о таких спектаклях:

"Фальшива нота",

"У полоні пристрастей (Камінний господар)",

"Насмішкувате моє щастя",

"Оголена зі скрипкою".

Бывший руководитель Театра имени Леси Украинки в недавнем интервью белорусскому пропагандистскому телеканалу "БелРос", которое впоследствии перепечатало издание в РФ "Российская газета", пожаловался на "уничтожение русской культуры" и хвастался наградой от Путина.

Он с удовольствием вспомнил, как диктатор в Киеве вручал ему звание заслуженного деятеля искусств РФ ("Владимир Владимирович лично приколол мне награду на пиджак – даже фотография есть"). А скрылся он из Киева, потому что "последние два года последовательно уничтожается великая русская культура".

Стоит отметить, что сам театр имени Леси Украинки в начале полномасштабного вторжения России украинизировался, а именно убрал частицу "русской драмы" в названии. Поэтому сейчас он – Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Театре Франко гендиректор Евгений Нищук сделал неожиданное заявление и провел церемонию награждения украинских журналистов и побывавших в Мариуполе документалистов.

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