Актриса, которую называют 'тайной девушкой' Цымбалюка, впервые отреагировала на его участие в 'Холостяке' и объяснила, откуда взялись слухи

Актриса Елена Светлицкая, которую в сети называют "тайной девушкой" Тараса Цимбалюка, впервые публично отреагировала на его участие в шоу "Холостяк 14". Звезда не только прокомментировала слухи об их романе, но и объяснила, откуда, по ее мнению, взялись эти предположения.

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По словам актрисы, она не находится в официальных отношениях, однако признает, что проводит с Цимбалюком много времени. Их дружеские путешествия, совместные видео и профессиональная близость стали основой для слухов о романе. Но Светлицкая в проекте "По домам" четко дала понять: участвовать в реалити-шоу она не собирается, однако поддерживает близкого человека.

"Пожелала ему удачи", – лаконично прокомментировала она участие коллеги в "Холостяке".

Светлицкая откровенно поделилась, что после развода не связана ни с одним мужчиной официально. "Я не могу говорить об этом откровенно, потому что я никому не принадлежу. То есть у меня официально нет никаких отношений. Мне дарили подарки, то, что мне уделяли много внимания, да, это правда", – сказала актриса.

Она подчеркнула, что между ней и Цимбалюком тесное профессиональное и дружеское сотрудничество: "Мы коллеги, мы много времени, действительно, проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали очень много вместе видео. Мы много путешествовали вместе. Ну, конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения".

После объявления главного героя проекта в сети сразу появились предположения, что актриса появится среди участниц шоу. Ее ответ был категоричным: "Я – та женщина, которая будет выбирать. Меня не будут выбирать среди других женщин. Никогда".

Напомним, блогер Богдан Беспалов одним из первых сообщил, что, по информации от технического персонала проекта, именно Елена Светлицкая может стать победительницей нового сезона. По его словам, между ней и Тарасом уже давно продолжаются романтические отношения, однако по контракту пара не имеет права афишировать их до завершения съемок.

Инсайдеры утверждают, что продюсеры даже пытались отвлечь внимание от Светлицкой, запустив слухи о якобы романе Цимбалюка с певицей Солохой. Однако эта попытка не принесла ожидаемого эффекта – публика продолжает следить именно за потенциальной "тайной избранницей".

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о личной жизни Елены Светлицкой. Она никогда не давала поводов обществу думать о ее романе с коллегой.

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