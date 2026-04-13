Тарас Цимбалюк попал в ДТП после празднования Пасхи: актер объяснил, почему был пьян и кто сидел за рулем

В Киеве ночью на Пасху произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, после которого на месте происшествия заметили пьяного актера Тараса Цимбалюка. Инцидент произошел вблизи жилого комплекса "Варшавский" на Правом берегу столицы.

Видео дня

По данным местных пабликов, в ДТП попали автомобили Hyundai, Mazda и Land Rover. Видео с места происшествия, снятое с многоэтажки, зафиксировало мужчину, похожего на Цимбалюка: он направлялся к месту аварии, а впоследствии общался с правоохранителями и другими участниками инцидента.

Источники OBOZ.UA подтвердили, что актер действительно находился на месте аварии. Сам актер это также впоследствии подтвердил в обращении в InstaStories и признался, по какому сценарию произошло ДТП.

Автомобиль актера – Land Rover – въехал в припаркованную машину. При этом знаменитость находился на пассажирском сиденье, а управлял транспортным средством другой человек.

Очевидцы предполагали, что сам Цимбалюк был в состоянии алкогольного опьянения, и он это также подтвердил. В то же время контент в его социальных сетях указывает, что Пасху он проводил в кругу семьи и близких.

"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы. Конечно, как и многие украинцы, в Пасху, мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за рулем моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял... Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Слава богу, никто не пострадал – и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена", – объяснил актера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!