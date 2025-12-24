Елена Тополя высказалась о возможности снова выйти замуж за Тараса Тополю и раскрыла, почему родители разозлились из-за их развода

Украинская исполнительница Елена Тополя высказалась о своих взаимоотношениях с лидером группы "АНТИТЕЛА" Тарасом Тополей после развода. Она подчеркнула: только поддерживает идею сохранять дружеские отношения с экс-супругом, более того, не исключает, что в будущем они даже могут воссоединиться.

Видео дня

По словам артистки, она полностью доверяет свою судьбу создателю, поэтому не может точно сказать, как сложится ее дальнейшая жизнь. Об этом знаменитость рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я доверяю свою жизнь тому, кто меня привел в этот мир. Происходит так, как должно произойти. Иногда ты проходишь через боль, страхи, различные состояния для того, чтобы дойти до того, что нужно достичь. Сейчас я точно не ищу никаких отношений. Определенное внимание уже проявляется. Мне странно от этого. Мне нужно время", – сказала звезда, комментируя свой развод.

Во время разговора с Еленой Тополей журналистка отметила, что бывают случаи, когда женщины несколько раз выходят замуж за одного и того же человека. Ведущая поинтересовалась, предполагает ли артистка, что ее жизнь может пойти по такому же сценарию и в будущем она снова заключит брак с Тарасом Тополей. На это артистка дала неоднозначный ответ.

"Я не знаю. Для меня штамп в паспорте не является (определяющим. – Ред.). Много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих желаниях. Когда нет времени на разговоры, постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это влияет на существование людей вместе", – высказалась знаменитость.

Кроме того, Елена Тополя не исключает возможности того, что они с Тарасом Тополей могут вместе выйти на одну сцену. До развода они планировали исполнить дуэтный трек на концерте и, возможно, это все же произойдет.

"Я вообще ничего не исключаю. Я очень за то, чтобы нормальное дружеское общение было и поддержка. Я желаю успеха ему", – поделилась исполнительница.

Как отметила Елена Тополя, несмотря на разрыв, они с экс-супругом остаются родителями для своих детей – Романа, Марка и Марии. Конечно, развод родителей для них стал болезненным моментом, однако артисты стараются оберегать их от негативного опыта.

Довольно непросто новость о разводе певцов приняли и их родители. Как вспомнила Елена Тополя, в их коммуникации не обошлось без эмоциональных моментов.

"Родители меня поддерживали. Конечно, они злились тоже. Это возмущение со всех сторон. Его родители так же. Не будем вдаваться в подробности, но как родители каждый поддерживал своего ребенка. Я своих родителей попросила направить энергию и силы в что-то хорошее", – рассказала звезда.

Развод артистов

Первого декабря Тарас и Елена Тополи обнародовали совместное сообщение, где официально заявили: приняли решение поставить точку в 12-летнем браке. Они не раскрывали никакой информации о причинах разрыва, лишь отметили, что решились сделать этот серьезный шаг взаимно и взвешенно.

Исполнители подчеркнули, что все вопросы, которые обычно сопровождают развод, – от имущественных до финансовых – они решили еще до момента публичного заявления. Тарас и Елена Тополи берут на себя одинаковую ответственность за воспитание и развитие общих детей.

Дело о расторжении их брака было официально зарегистрировано в Подольском районном суде Киева 3 декабря. Истцом стал лидер "Антител".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Тополя отреагировал на грязные слухи о причине своего развода и публично обратился к бывшей жене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!