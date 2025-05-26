Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

Украинский певец Виталий Козловский неожиданно прокомментировал судьбу старшего сына продюсера Игоря Кондратюка, который ранее не служил в Вооруженных силах Украины по состоянию здоровья. Артист не только сообщил, где сейчас находится Сергей, но и публично извинился перед Кондратюком за свои предыдущие обвинения в адрес его семьи.

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Как рассказал Козловский в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко, во время полномасштабного вторжения Сергей Кондратюк добровольно присоединился в ряды ВСУ. Артист отметил, что получил эту информацию из надежного источника, хотя не стал раскрывать деталей. По его словам, именно эта новость побудила его к искренним извинениям перед Игорем Кондратюком.

"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Я так же извиняюсь у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал", – сказал певец.

Ранее, в 2022 году, Игорь Кондратюк сам рассказывал, что его сыновья – Сергей и Даниил – пока не на передовой, ведь имеют проблемы со здоровьем и подпадают под четвертую волну мобилизации. По словам продюсера, тогда Сергей занимался монтажом социальных роликов в Киеве, а Даниил – блокчейн-технологиями и волонтерством. Оба, заверил отец, активно помогали армии, но не уклонялись от мобилизации.

Однако в декабре 2022 года ситуация изменилась. Сергей Кондратюк сам сообщил в соцсетях, что начал службу в 46 отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Первый этап подготовки проходил за границей. Юноша с юмором делился подробностями учений, отмечая, что первый вегетарианский сухпай – это еще тот квест, а также описывал испытания в условиях городской застройки, ночные патрули и строгую армейскую дисциплину.

Слова Виталия Козловского, прозвучавшие более чем через два года после начала службы Сергея, стали жестом не только публичного признания ошибки, но и глубокой поддержки каждого украинца, кто сегодня защищает страну. Артист подчеркнул, что желает не только Сергею, но и всем детям Украины вернуться с фронта живыми и невредимыми.

"Я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. Я хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", – трогательно подытожил певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн. Пришлось продать самое ценное.

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