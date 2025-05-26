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Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,5 т.
Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

Украинский певец Виталий Козловский неожиданно прокомментировал судьбу старшего сына продюсера Игоря Кондратюка, который ранее не служил в Вооруженных силах Украины по состоянию здоровья. Артист не только сообщил, где сейчас находится Сергей, но и публично извинился перед Кондратюком за свои предыдущие обвинения в адрес его семьи.

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Как рассказал Козловский в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко, во время полномасштабного вторжения Сергей Кондратюк добровольно присоединился в ряды ВСУ. Артист отметил, что получил эту информацию из надежного источника, хотя не стал раскрывать деталей. По его словам, именно эта новость побудила его к искренним извинениям перед Игорем Кондратюком.

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"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Я так же извиняюсь у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал", – сказал певец.

Ранее, в 2022 году, Игорь Кондратюк сам рассказывал, что его сыновья – Сергей и Даниил – пока не на передовой, ведь имеют проблемы со здоровьем и подпадают под четвертую волну мобилизации. По словам продюсера, тогда Сергей занимался монтажом социальных роликов в Киеве, а Даниил – блокчейн-технологиями и волонтерством. Оба, заверил отец, активно помогали армии, но не уклонялись от мобилизации.

Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

Однако в декабре 2022 года ситуация изменилась. Сергей Кондратюк сам сообщил в соцсетях, что начал службу в 46 отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Первый этап подготовки проходил за границей. Юноша с юмором делился подробностями учений, отмечая, что первый вегетарианский сухпай – это еще тот квест, а также описывал испытания в условиях городской застройки, ночные патрули и строгую армейскую дисциплину.

Слова Виталия Козловского, прозвучавшие более чем через два года после начала службы Сергея, стали жестом не только публичного признания ошибки, но и глубокой поддержки каждого украинца, кто сегодня защищает страну. Артист подчеркнул, что желает не только Сергею, но и всем детям Украины вернуться с фронта живыми и невредимыми.

Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

"Я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. Я хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", – трогательно подытожил певец.

Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн. Пришлось продать самое ценное.

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