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Тайны "красного чемодана" Елизаветы II, который передается из поколения в поколение, и почему королева не прикасалась к нему два дня в году

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Тайны 'красного чемодана' Елизаветы II
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Елизавета II на протяжении 70 лет ежедневно получала знаменитый красный ящик с государственными документами. Исключением были лишь два дня в году – Рождество и Пасха. После смерти королевы в 2022 году эта традиция перешла к ее сыну Чарльзу III.

OBOZ.UA расскажет, что означал тот самый неизменный "компаньон" Елизаветы II, которой не стало ровно 4 года назад. Красный кожаный чемодан, который годами можно было увидеть на фотографиях королевы, был далеко не просто узнаваемым атрибутом британской монархии.

В ней монархине доставляли документы от правительства, материалы о работе парламента, иностранные дела и бумаги, требующие ее подписи или королевского согласия. Фактически этот чемоданчик был частью повседневной работы.

Красный кожаный чемодан был далеко не просто узнаваемым атрибутом британской монархии.

Елизавета II получала его практически каждый день своего правления – независимо от того, находилась ли она в Букингемском дворце или в резиденции в Шотландии.

Что хранилось в красном ящике Елизаветы II

Букингемский дворец сообщал, что в таких ящиках монарх получала информацию о событиях в британском парламенте, международных делах и делах Соединенного Королевства.

Некоторые документы требовали немедленного внимания королевы. Другие нужно было подписать или официально одобрить. В то же время часть бумаг носила чисто информационный характер – они помогали Елизавете II оставаться в курсе того, что происходит в стране и в мире.

Интересно, что у королевы было всего два официальных дня без красного ящика – Рождество и Пасха. В остальные дни государственные документы доставляли ей регулярно.

Что хранилось в красном ящике Елизаветы II

При этом сама Елизавета II не всегда должна была лично принимать ящик в руки. Отдельные документы могли передавать ей личные секретари.

Откуда взялась традиция красных ящиков

Сама традиция гораздо старше Елизаветы II. Современные деревянные ящики, обтянутые красной кожей, начали использовать для правительственных документов примерно в 1860-х годах. Впрочем, история специальных ящиков для передачи важных документов уходит корнями еще во времена королевы Елизаветы I.

А вот почему они именно красные – точно неизвестно. Существует две основные версии.

1. Красный цвет стал популярным благодаря принцу Альберту, мужу королевы Виктории и прапрадеду Елизаветы II. Он якобы отдавал ему предпочтение из-за герба своей семьи Саксен-Кобург-Гот.

2. Вторая версия связана с концом XVI века. По легенде, представитель Елизаветы I Фрэнсис Трокмортон передал испанскому послу Бернардино де Мендосе специально изготовленный красный портфель с кровянкой.

Почему чемодан красный – точно неизвестно

Подарок был воспринят как официальное послание от королевы. С тех пор красный цвет, якобы, и стали ассоциировать с государственной перепиской.

Почтовый ящик Елизаветы II перешел по наследству Чарльзу III

После смерти Елизаветы II 8 сентября 2022 года традиция не прервалась. Красный ящик перешел к новому монарху – Чарльзу III.

Причем речь идет не просто об аналогичном новом футляре. Некоторые чемоданы имеют настоящую королевскую историю и использовались представителями нескольких поколений британской монаршей семьи.

Одна из таких изначально принадлежала дедушке Елизаветы II – королю Георгу V. Впоследствии ею пользовался ее отец Георг VI, а затем она перешла к королеве.

У Елизаветы II было несколько таких чемоданов

Перед передачей Чарльзу III чемодан отреставрировали. Специалисты очистили и обработали красную кожу, укрепили края и нанесли новый королевский вензель.

Вместо инициалов EIIR, которые использовала Елизавета II, на нем появился шифр Чарльза III – CIIIR, где C означает Charles, а R – латинское Rex, то есть "король".

Стоит отметить, что однин из красных сундучков Елизаветы II сейчас можно найти в винтажных магазинах. А стоит она 6995 фунтов стерлингов (9245 долларов).

Один из красных сундучков Елизаветы II сейчас можно найти в винтажных магазинах

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Уильям раскрыл миру неизвестную страницу жизни покойной королевы Елизаветы II. Будущий британский король рассказал о тихих семейных моментах в Виндзорском замке, где его бабушка могла отдохнуть от королевских обязанностей, а также признался, что именно она привила ему любовь к чаепитию.

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АнглиясмертьЕлизавета II
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