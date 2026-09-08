Тайны "красного чемодана" Елизаветы II, который передается из поколения в поколение, и почему королева не прикасалась к нему два дня в году

Елизавета II на протяжении 70 лет ежедневно получала знаменитый красный ящик с государственными документами. Исключением были лишь два дня в году – Рождество и Пасха. После смерти королевы в 2022 году эта традиция перешла к ее сыну Чарльзу III.

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OBOZ.UA расскажет, что означал тот самый неизменный "компаньон" Елизаветы II, которой не стало ровно 4 года назад. Красный кожаный чемодан, который годами можно было увидеть на фотографиях королевы, был далеко не просто узнаваемым атрибутом британской монархии.

В ней монархине доставляли документы от правительства, материалы о работе парламента, иностранные дела и бумаги, требующие ее подписи или королевского согласия. Фактически этот чемоданчик был частью повседневной работы.

Елизавета II получала его практически каждый день своего правления – независимо от того, находилась ли она в Букингемском дворце или в резиденции в Шотландии.

Что хранилось в красном ящике Елизаветы II

Букингемский дворец сообщал, что в таких ящиках монарх получала информацию о событиях в британском парламенте, международных делах и делах Соединенного Королевства.

Некоторые документы требовали немедленного внимания королевы. Другие нужно было подписать или официально одобрить. В то же время часть бумаг носила чисто информационный характер – они помогали Елизавете II оставаться в курсе того, что происходит в стране и в мире.

Интересно, что у королевы было всего два официальных дня без красного ящика – Рождество и Пасха. В остальные дни государственные документы доставляли ей регулярно.

При этом сама Елизавета II не всегда должна была лично принимать ящик в руки. Отдельные документы могли передавать ей личные секретари.

Откуда взялась традиция красных ящиков

Сама традиция гораздо старше Елизаветы II. Современные деревянные ящики, обтянутые красной кожей, начали использовать для правительственных документов примерно в 1860-х годах. Впрочем, история специальных ящиков для передачи важных документов уходит корнями еще во времена королевы Елизаветы I.

А вот почему они именно красные – точно неизвестно. Существует две основные версии.

1. Красный цвет стал популярным благодаря принцу Альберту, мужу королевы Виктории и прапрадеду Елизаветы II. Он якобы отдавал ему предпочтение из-за герба своей семьи Саксен-Кобург-Гот.

2. Вторая версия связана с концом XVI века. По легенде, представитель Елизаветы I Фрэнсис Трокмортон передал испанскому послу Бернардино де Мендосе специально изготовленный красный портфель с кровянкой.

Подарок был воспринят как официальное послание от королевы. С тех пор красный цвет, якобы, и стали ассоциировать с государственной перепиской.

Почтовый ящик Елизаветы II перешел по наследству Чарльзу III

После смерти Елизаветы II 8 сентября 2022 года традиция не прервалась. Красный ящик перешел к новому монарху – Чарльзу III.

Причем речь идет не просто об аналогичном новом футляре. Некоторые чемоданы имеют настоящую королевскую историю и использовались представителями нескольких поколений британской монаршей семьи.

Одна из таких изначально принадлежала дедушке Елизаветы II – королю Георгу V. Впоследствии ею пользовался ее отец Георг VI, а затем она перешла к королеве.

Перед передачей Чарльзу III чемодан отреставрировали. Специалисты очистили и обработали красную кожу, укрепили края и нанесли новый королевский вензель.

Вместо инициалов EIIR, которые использовала Елизавета II, на нем появился шифр Чарльза III – CIIIR, где C означает Charles, а R – латинское Rex, то есть "король".

Стоит отметить, что однин из красных сундучков Елизаветы II сейчас можно найти в винтажных магазинах. А стоит она 6995 фунтов стерлингов (9245 долларов).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Уильям раскрыл миру неизвестную страницу жизни покойной королевы Елизаветы II. Будущий британский король рассказал о тихих семейных моментах в Виндзорском замке, где его бабушка могла отдохнуть от королевских обязанностей, а также признался, что именно она привила ему любовь к чаепитию.

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