"Тайная" дочь самой красивой актрисы всех времен: какой выросла "копия" Моники Беллуччи, которую все детство прятали от папарацци

На протяжении многих лет итальянская кинодива Моника Беллуччи держала свою младшую дочь Леони, которую родила от Венсана Касселя, подальше от внимания общественности и папарацци, однако теперь девушка решила полностью выйти из тени. Она начала модельную карьеру, открыв модный показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Таормине.

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16-летняя дочь самой красивой актрисы всех времен вышла на подиум в эффектном платье в пол, украшенном разноцветными искусственными цветами. Наряд Леони Кассель был дополнен массивным ожерельем с подвеской в форме креста и несколькими кольцами. Стилисты собрали волосы "тайной" дочери Беллуччи в высокий хвост и дополнили прическу нежными цветами. Видео с дефиле начинающей модели появилось на странице Vogue в Instagram.

На кадрах ясно видно, что Леони Кассель выросла "копией" своей звездной мамы. Девушка унаследовала от Моники Беллуччи, которую признали самой красивой актрисой всех времен по результатам опроса портала ListChallenges, мягкие черты лица, аккуратный нос, пухлые губы, выразительный взгляд и потрясающую фигуру.

Что интересно, в то время как в подростковом возрасте Леони Кассель начала покорять подиумы мировых брендов, в детстве вела совершенно иной образ жизни. Звездные родители прятали ее от камер фотографов, что только подогревало интерес общественности и порождало множество слухов. Некоторые люди предполагали, что девушка сама никогда не стремилась к популярности, тогда как другие считали, что Моника Беллуччи и Венсан Кассель просто хотели подарить дочери спокойное детство.

Не обходилось, конечно, и без более жестких теорий о причинах того, что Леони остается в тени. Некоторые поклонники итальянской кинодивы считали, что ее младшая дочь якобы не может похвастаться красотой, поэтому и избегает лишнего внимания. Однако видим, что подобные теории оказались полной чепухой.

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