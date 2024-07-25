Названа самая красивая актриса всех времен: 10 фото, которые это подтверждают

Итальянская кинозвезда Моника Беллуччи была признана самой красивой актрисой всех времен по результатам опроса, проведенного порталом ListChallenges. 59-летняя знаменитость, недавно получившая награду Globo d'Oro за выдающиеся достижения в карьере, опередила легендарных красавиц Мэрилин Монро и Анджелину Джоли, занявших второе и третье места соответственно.

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Четвертое место досталось Джейн Мэнсфилд, считавшейся эталоном женственности 60-х годов. В топ-5 также попала Ракель Уэлч, прославившаяся ролью в фильме "Миллион лет до нашей эры". В престижный рейтинг также вошли такие знаменитости, как Брижит Бардо, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и Натали Портман. Интересно, что последнее место в сотне самых красивых актрис заняла британская звезда Хелена Бонэм Картер.

Победительница голосования Моника Беллуччи, итальянская актриса и модель, славится своей неизменной красотой и замечательным актерским мастерством. Она получила международное признание благодаря ролям в таких фильмах, как "Малена" и сериал "Матрица". Беллуччи десятилетиями является символом элегантности и женственности. OBOZ.UA собрал 10 фото, подтверждающих ее титул самой красивой актрисы всех времен.

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