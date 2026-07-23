Тайна раскрыта: Эктор Хименес-Браво показал, кому принадлежит "лучший голос Украины", который годами озвучивает его на "МастерШеф"

Ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво раскрыл одну из тайн проекта "МастерШеф" и показал человека, который на протяжении многих лет "дарит" ему свой голос на телевидении. Оказалось, что шеф-повара в шоу озвучивает актер кино, театра и дубляжа – Михаил Войчук.

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Об этом Эктор Хименес-Браво сообщил в своих Instagram-stories. Ресторатор поделился совместным видео с актером и не удержался от комплиментов в его адрес.

"Я говорю на украинском языке, но не идеально. Вот мой "голос". Уже почти 16 лет. Знакомьтесь – лучший голос Украины", – сказал шеф-повар.

Что интересно, в тот день, когда Эктор Хименес-Браво представил Михаила Войчука зрителям, он сам впервые познакомился с ним. В ролике, который появился на официальной странице "МастерШеф" в Facebook, рассказали, что, хотя ресторатор и актер годами работают бок о бок, их пути никогда не пересекались.

"Каждый занимался своим делом. Эктор снимался, а я – озвучивал. В свое время, 15 лет назад, я придумал, как Эктор будет звучать на украинском языке. Я его послушал, посмотрел на него и представил себе. Так зрители и начали воспринимать его через мой голос", – поделился актер.

В команде "МастерШеф" запечатлели первую встречу Эктора Хименеса-Браво с Михаилом Войчуком. Когда ресторатор увидел актера, не смог сразу понять, кто стоит перед ним , но ситуация изменилась, как только тот заговорил: "О, это же мой голос! Вау".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию и показал, как теперь выглядит его лицо.

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