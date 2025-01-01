Горбунов случайно выдал неожиданный факт о личной жизни Пономарева

Кинопродюсер и телеведущий Юрий Горбунов раскрыл детали отношений друга-певца Александра Пономарева, который их держит за семью замками. По информации шоумена, у артиста есть любимая уже более 10 лет, а все слухи о новой жене остались на уровне сплетен.

Видео дня

После второго неудачного брака Александр Пономарев принял решение никому не рассказывать о своих отношениях. Как сказал певец, он человек суеверный, потому не раскрывает имя любимой. Это в секрете также держит его друг Юрий Горбунов. Однако в интервью "Наодинці" он раскрыл один факт.

"У Саши есть жена, и она уже более 10 лет у него. Если есть какая-нибудь новее (жена. – Ред.), то я о ней не знаю", – отметил телеведущий.

Он также призвал журналистов пригласить на интервью самого Пономарева и расспросить его о всех подробностях отношений. Однако артист не хочет делиться своей личной информацией, потому от предложений поговорить на камеру отказывается.

В августе Александр Пономарев подтверждал "ЖВЛ", что находится в отношениях. Однако он отказался рассказывать больше деталей о любимой и о том, женат ли официально на ней.

Первой супругой артиста была продюсер Елена Мозговая. Пара прожила вместе 10 лет и воспитывала двоих детей – общую дочь Евгению и Зою, которую певец официально усыновил. Однако их отношения закончились скандально из-за супружеских измен.

Второй брак Пономарев заключил со студенткой Викторией Мартынюк, с которой прожил 4,5 года. В 2011 году пара развелась. От этого союза у певца есть сын Александр.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юрий Горбунов признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом после его бегства из Украины. Сейчас скандальный артист проживает в Испании и строит карьеру, а на Родину ехать не планирует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!